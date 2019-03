Plus les semaines passent et plus l'affiche s'annonce alléchante. L'Union Titus Pétange a le vent en poupe et met les petits plats dans les grands pour le dimanche 7 avril. Le club du Bassin Minier a convié Emile Mpenza à donner le coup d'envoi du choc contre Dudelange.

Titus Pétange - F91: Emile Mpenza donnera le coup d'envoi

Emile Mpenza est resté dans les coeurs de nombreux supporters de Schalke 04 et du Standard de Liège par exemple. Deux des nombreux clubs par lesquels il est passé. Ami d'enfance de Yassine Benajiba, directeur technique du Titus, le Diable Rouge se pliera avec plaisir au geste symbolique du coup d'envoi de l'affiche de la 19e journée de BGL Ligue.

Le Titus Pétange reste sur quatre victoires consécutives avant son déplacement de ce samedi à Mondorf alors que Dudelange a repris la tête du championnat.

Présent à la Veltins-Arena lors du dernier Schalke-Manchester City - deux de ses anciens clubs - en Ligue des champions, Emile Mpenza a porté le maillot des Diables Rouges à 57 reprises. Pour l'anecdote, Emile Mpenza était déjà venu au pays en 2004 avec son compatriote Sven Vermant. Les deux joueurs s'étaient rappelés au bon souvenir des supporters de Schalke à Gilsdorf.