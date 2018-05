Le Legia Varsovie de Chris Philipps a fait un pas supplémentaire vers le titre de champion de Pologne après sa victoire (2-0) face au Gornik Zabrze. Le cavalier seul du Sheriff Tiraspol de Gerson Rodrigues se poursuit.

Titre en vue pour le Legia Varsovie de Philipps

Christophe NADIN Lars Gerson a gratté quelques minutes de jeu.

Le doublé se profile en effet pour le milieu de terrain international titulaire au côté de son ancien coéquipier au FC Metz Cafu dans l'entrejeu du Legia. Szymanski (22e) et un but contre son camp de Bochniewicz ont permis au club de Varsovie de garder ses trois points d'avance sur Bialystok vainqueur à Lubin (2-1). Le tout avec une différence de buts favorable.



L'Arminia de Jeff Saibene a bouclé sa saison sur un match nul vierge à domicile contre Sandhausen en deuxième Bundesliga. Bielefeld terminé quatrième avec 48 points.

L'IFK Norrköping a signé une belle victoire à l'IFK Göteborg deux buts à rien dans le cadre de la huitième journée d'Allsvenskan. Lars Gerson est entré à trois minutes de la fin. Norrköping est quatrième avec 16 points.

Artur Abreu a disputé tout le match avec la deuxième équipe de Guimaraes qui est revenue de Madère avec un match nul (0-0). Le club du Pétangeois finit le championnat à la onzième place avec 50 points.

Gerson Rodrigues et le Sheriff Tiraspol caracolent toujours en tête du championnat moldave après leur succès un but à rien au FC Zaria. L'international a joué tout le match. Le Sheriff compte six points d'avance sur Milsami Orhei.

La deuxième équipe de Schalkes'est imposée 1-0 à l'ASC Dortmund lors de la 32e journée d'Oberliga. Florian Bohnert est resté sur le banc.