Titré en super-G, Dominik Paris est lancé

L'Italien Dominik Paris est devenu champion du monde de super-G mercredi à Are en Suède, décrochant à 29 ans son premier titre planétaire, après avoir pris l'argent en descente il y a six ans à Schladming (Autriche).

(AFP) - Sous les fins nuages et dans le froid de la station du Jämtland, Paris (29 ans) a continué sur la lancée d'une saison magnifique, après avoir gagné notamment les renommées descentes de Bormio (Italie) en décembre puis de Kitzbühel (Autriche) en janvier.

Personnage à l'histoire tortueuse, il a perdu son frère en 2013 dans un accident de moto, Paris, qui a été un temps berger et chante maintenant dans un groupe de métal, empoche sa deuxième médaille mondiale après l'argent sur la descente en 2013. Et s'annonce comme l'un des favoris pour la descente de samedi.

Pourtant auteur d'un passage qui ne semblait pas parfait avec le dossard 3, personne n'a pu déloger l'Italien, son bouc sombre et sa boucle d'oreille, du massif siège en bois qui sert de trône aux leaders provisoires des courses des Mondiaux.

Face au paysage époustouflant magnifié par le lac gelé Aresjön, les spectateurs étaient plus nombreux que la veille pour apercevoir le Norvégien Aksel Lund Svindal, qui a raté l'avant-dernière course de sa carrière en terminant 16e, lui qui a pourtant gagné deux de ses cinq couronnes mondiales à Are en 2007. Il prendra sa retraite après la descente de samedi, usé physiquement à 36 ans.

Deux skieurs sont venus buter à seulement 9/100e de Paris et gagner leur première médaille mondiale: d'abord l'Autrichien Vincent Kriechmayr (27 ans), puis le vétéran français Johan Clarey, qui devient à 38 ans le plus vieux médaillé sur des Mondiaux de ski alpin.

Clarey, parfois surnommé «Papy» par ses coéquipiers de l'équipe de France, confirme qu'il réalise la meilleure saison de sa carrière, après avoir notamment terminé 2e du super-G de Kitzbühel en janvier.