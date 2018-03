Tirreno-Adriatico aura des airs de grand Tour avec la présence au départ des Froome, Uran, Bardet, Dumoulin ou Nibali. L'occasion pour Bob Jungels de se tester face à ce qui se fait de meilleur sur les épreuves de trois semaines mais aussi de démontrer son bon état de forme.

Sport 2 min.

Tirreno: Jungels défie les cadors des grands Tours

(ER/AFP) - Auteur d'une prestation intéressante au Tour d'Algarve (5e du général) et encourageante dans la Drôme (3e), Bob Jungels aborde Tirreno avec un moral au beau fixe mais aussi un état de forme qui peut lui permettre de jouer les premiers rôles durant cette semaine de course. «Je reste sur de bonnes prestations, la condition physique est bonne, je viserai clairement le classement général», avance le champion national qui s'était tout de même classé troisième de l'édition 2016.

«Après avoir été maillot blanc sur cette épreuve en 2016 et 2017, Bob est ambitieux et nous allons le soutenir le mieux possible tout en n'écartant aucune possibilité de viser l'une ou l'autre étape avec Fernando Gaviria sans oublier Philippe Gilbert, Zdenek Stybar ou Niki Terpstra qui ont impressionné la semaine dernière au Samyn. Toute l'équipe arrive ici en pleine forme, nous sommes confiants», déclare le directeur sportif Rik van Slycke. Aux côtés de ses cadors, la formation belge alignera Iljo Keisse et Maximiliano Richeze.

Même si la Quick-Step aligne une équipe de qualité, la tâche de Bob Jungels s'annonce tout de même ardue. Le plateau de cette 53e édition de la Course aux deux mers est particulièrement relevé avec des coureurs du calibre de Tom Dumoulin, Romain Bardet, Vincenzo Nibali, Fabio Aru, Adam Yates, Mikel Landa et surtout Chris Froome dont les faits et gestes seront particulièrement scrutés depuis son contrôle antidopage anormal lors du Tour d'Espagne. Les grands absents ne sont que deux: le vainqueur sortant Nairo Quintana, qui fait l'impasse cette année, et Richie Porte, malade et qui a déclaré forfait la semaine dernière.

On retrouvera aussi sur les routes de la Course des deux mers quelques sprinters et puncheurs de haut niveau comme le triple champion du monde Peter Sagan, Greg Van Avermaet, Michal Kwiatkowski, Mark Cavendish ou Michael Matthews. Avec deux contre-la-montre, deux étapes pour les sprinters et une arrivée au sommet, le tracé respecte la tradition de l'épreuve. A noter que les organisateurs mettront à l'honneur Michele Scarponi, décédé accidentellement il y a moins d'un an, lors de la 5e étape qui arrivera à Filottrano, ville natale du coureur italien.



L'étape reine de l'épreuve est programmée pour samedi avec une 4e étape qui amènera le peloton au Sassotetto, au bout d'une montée de près de 15 km à 6% de moyenne mais avec quelques passages à 15%. Enfin, si les écarts ne sont pas encore creusés, la course pourrait se jouer lors de la dernière étape, le mardi 13 mars, un contre-la-montre individuel de 10 km à San Benedetto del Tronto.

La Course des deux mers s'élance ce mercredi avec le chrono par équipes de 21,5 km à Lido di Camaiore, sur le littoral toscan.



Tom Dumoulin, Fabio Aru, Chris Froome, Vincenzo Nibali et Peter Sagan font partie des têtes d'affiche de l'édition 2018. Photo: Gian Mattia D'Alberto

Les étapes

Mercredi 7 mars 1re étape: contre-la-montre par équipes à Lido di Camaiore (21,5 km)

Jeudi 8 mars 2e étape: Camaiore-Follonica (172 km)

Vendredi 9 mars 3e étape: Follonica-Trevi (239 km)

Samedi 10 mars 4e étape: Foligno-Sarnano/Sassotetto (219 km)

Dimanche 11 mars 5e étape: Castelraimondo-Filottrano (178 km)

Lundi 12 mars 6e étape: Numana-Fano (153 km)

Mardi 13 mars 7e étape: contre-la-montre individuel à San Benedetto del Tronto (10,05 km)