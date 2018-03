Michal Kwiatkowski est prêt à défendre son titre au Milan-San Remo: à quatre jours de la Primavera, qu'il a gagnée l'an dernier, le Polonais a remporté mardi Tirreno-Adriatico à l'issue d'un contre-la-montre individuel dominé par l'Australien Rohan Dennis. Bob Jungels (Quick Step-Floors) termine à la 18e place au général.

Tirreno-Adriatico: victoire finale pour Kwiatkowski, l'étape pour Dennis

Michal Kwiatkowski est prêt à défendre son titre au Milan-San Remo: à quatre jours de la Primavera, qu'il a gagnée l'an dernier, le Polonais a remporté mardi Tirreno-Adriatico à l'issue d'un contre-la-montre individuel dominé par l'Australien Rohan Dennis. Bob Jungels (Quick Step-Floors) termine à la 18e place au général.

(AFP). - «Je suis très heureux d'avoir gagné Tirreno-Adriatico. C'est ma victoire la plus importante dans une course à étapes. L'équipe a été fantastique et je leur suis très reconnaissant. Mais maintenant, je pense déjà à Milan-San Remo samedi», a déclaré le Polonais de l'équipe Sky.

Kwiatkowski, qui portait le maillot bleu de leader depuis dimanche, n'a jamais vraiment été inquiété mardi dans le chrono final et devance au bout du compte l'Italien Damiano Caruso (BMC) de 24 secondes et le Britannique Geraint Thomas, lui aussi membre de l'équipe Sky, de 32 secondes.

La victoire d'étape non plus n'a pas fait beaucoup de doutes avec le succès de l'Australien Rohan Dennis, qui s'était déjà imposé l'an dernier sur le même parcours. Le rouleur de la BMC a été d'autant moins inquiété que les 30 coureurs les mieux placés au général sont partis après une très forte averse, qui a laissé la route détrempée.

«J'étais assez nerveux, parce qu'il y avait beaucoup d'attentes. Mais j'avais le chrono de l'an dernier comme référence. On a gagné le contre-la-montre par équipes et l'étape d'aujourd'hui donc je pense qu'on peut être satisfait, même si Damiano n'a pas eu la victoire finale. On avait de grands adversaires avec l'équipe Sky», a estimé l'Australien.

L'Italien Caruso, qui avait trois secondes de retard seulement sur Kwiatkowski au général, n'a en effet jamais menacé le Polonais, qui a fini 11e de l'étape, dans le même temps que son équipier Chris Froome, à la forme incertaine tout au long de l'épreuve.



Bob Jungels (Quick-Step-Floors) s'est classé vingtième du contre-la-montre final à San Benedetto del Tronto Photo: cyclingpix

Mais Caruso, premier Italien à monter sur le podium de la Course aux deux Mers depuis Vincenzo Nibali en 2013, était tout de même satisfait de sa course. «Je ne me sentais pas battu au départ et j'ai donné 100%. Ca a été la meilleure course de ma carrière professionnelle», a estimé le Sicilien.

Deuxième de Milan-San Remo l'année dernière, Peter Sagan était de son côté content de sa préparation sur Tirreno-Adriatico. «L'équipe finit cette course en bonne santé et en bonne condition, avec de bonnes jambes pour Milan-San Remo puis pour la Belgique», a déclaré le triple champion du monde.

Le Luxembourgeois Bob Jungels (Quick Step-Floors) s'est classé vingtième de cet ultime contre-la-montre, à 25 secondes de Dennis. Au classement général final, Jungels termine 18e, avec 3'56" de retard sur Kwiatkowski. Il rafle au passage 30 points UCI. Bob Jungels remontera en selle dès lundi, avec le 98e Tour de Catalogne (19 - 25 mars), où s'aligneront aussi Ben Gastauer (AG2R-La Mondiale) et Laurent Didier (Trek-Segafredo).