La sixième étape de la Tirreno-Adriatico, qui emmenait ce lundi les coureurs de Numana à Fano a été remportée au sprint par Marcel Kittel devant Peter Sagan. Emmené par Bob Jungels, Ariel Maximiliano Richeze a pris la troisième place.

Tirreno-Adriatico: Kittel devant Sagan, Jungels emmène Richeze sur le podium

(AFP) - L'Allemand Marcel Kittel (Katusha), déjà vainqueur de la deuxième étape jeudi, a remporté lundi à Fano la sixième étape de Tirreno-Adriatico, en devançant au sprint le triple champion du monde slovaque Peter Sagan.



Bob Jungels (Quick Step) a servi de rampe de lancement à l'Argentin Ariel Maximiliano Richeze qui a terminé sur la troisième marche du podium.



«Les gars ont fait du super boulot et je suis très fier de l'équipe. Il n'y a rien à redire. On a contrôlé la course et je suis très heureux d'avoir pu gagner pour l'équipe», a déclaré l'Allemand.

Kittel a assez nettement devancé Sagan et l'Argentin Maximiliano Richeze sur la ligne, mais le numéro réussi par le Slovaque pour réussir à disputer le sprint restera dans les mémoires.

Après avoir déjà par miracle échappé à la chute provoquée par le sprinteur colombien de la Quick Step Fernando Gaviria, le triple champion du monde a en effet rattrapé le peloton et a réussi à remonter en tête de groupe, au prix notamment d'une acrobatie de cyclo-crossman sur un rond-point.

Mais il lui a manqué un peu d'énergie face au spécialiste Kittel et il doit donc se contenter d'une nouvelle deuxième place, après avoir déjà été battu par Adam Yates dimanche à Filottrano.

Avant la chute, qui a notamment impliqué le Français Romain Bardet (AG2R), l'étape avait été marquée par une longue échappée à trois, condamnée à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée.

L'équipe Sky, y compris Chris Froome, a ensuite travaillé pour ramener Geraint Thomas, retardé par une crevaison.

Jungels, qui a pris la 31e place dans le même temps que Kittel, est 19e du général à 3'51 du Polonais Michal Kwiatkowski (Sky), leader du classement général à l'issue de cette sixième étape. Cette étape a été marquée en fin de parcours par une lourde chute provoquée par le sprinter colombien Fernando Gaviria (Quick Step) et qui a notamment impliqué le Français Romain Bardet (AG2R). Gaviriasouffre d'une fracture à une main.



La dernière étape ce mardi verra les coureurs se mesurer sur un contre-la-montre individuel de 10km à San Benedetto del Tronto.