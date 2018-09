Scène surréaliste à l'occasion du tirage au sort de la Coupe des Dames ce lundi midi chez Freelander's Sports. Alex Kapp, en charge de cette catégorie, a remis certaines boules dans la vasque pour en reprendre d'autres. Le principal intéressé tombe des nues.

Tirage au sort: l'incrédulité d'Alex Kapp

Alex Kapp n'en revient toujours pas. Quand on l'interroge sur ses étranges gestes pendant le tirage au sort de la Coupe des dames qui l'ont vu remettre des boules pour en prendre d'autres, l'ancien entraîneur des Espoirs se souvient à peine de ce qui s'est passé. "J'ai fait ça moi? Ce n'est pas possible. Je ne m'en rappelle pas." La vidéo est pourtant devenue rapidement virale sur les réseaux sociaux. La scène surréaliste arrive à partir de la 28e minute. "On n'est tout de même pas à la Coupe du monde. Quel aurait été mon intérêt de manipuler le tirage? Il n'y avait rien d'écrit sur les boules." Des réflexes malheureux alors?



Marco Richard, grand ordonnateur de tous les tirages des Coupes et présent ce midi à Bertrange, est tout aussi incrédule. "On vient de m'avertir mais je n'ai rien remarqué pendant le tirage."

Il reste à voir si la FLF va procéder à un nouveau tirage.