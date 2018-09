Hallucinant! La FLF a répliqué ce mardi après-midi suite aux nombreuses réactions suscitées par le tirage au sort des différentes coupes nationales pour le moins étrange effectué lundi midi à Freelander's. La FLF détaille la procédure mais ne s'excuse même pas!

Tirage au sort des coupes: la FLF réagit, mais ne s'excuse pas!

Christophe NADIN Hallucinant! La FLF a répliqué ce mardi après-midi suite aux nombreuses réactions suscitées par le tirage au sort des différentes coupes nationales pour le moins étrange effectué lundi midi à Freelander's. La FLF détaille la procédure mais ne s'excuse même pas!

On aura tout vu! Plutôt que de faire profil bas et d'affirmer que des erreurs de manipulation ont eu lieu dans ce tirage, la FLF a utilisé l'expession «peut-être un peu inhabituelle...» et s'est dressée sur ses ergots pour expliquer par le menu le modus operandi d'un tirage de Coupe. L'organe faîtière du football luxembourgeois fustige en passant les déclarations qui mettent en doute l'intégrité des intervenants et/ou du procédé.



On reconnaît volontiers qu'aucune boule n'a été ouverte par Alex Kapp, responsable de Freelander's. Mais l'ancien entraîneur des Espoirs a remis à plusieurs reprises des boules dans le saladier. Ces gestes malheureux mériteraient à tout le moins les plus plates excuses de la FLF. La Fédération aurait même pu procéder à un nouveau tirage. A priori, la meilleure défense reste l'attaque...

Voici le communiqué de la FLF: