(JFC). - Le n°1 luxembourgeois Gilles Muller (34 ans, ATP 23), tête de série n°19, connaît le nom de son adversaire au 1er tour de l'US Open, qui débute lundi à New York: il affrontera l'Australien Bernard Tomic, 24 ans, n°146 mondial.

«Mulles» et le natif de Stuttgart se sont déjà affrontés à cinq reprises par le passé, et le Luxembourgeois s'est imposé quatre fois (Open d'Australie 2009, Nottingham 2011, Indian Wells 2012 et Sydney 2015). L'Australien a toutefois remporté le dernier débat, l'année dernière sur le gazon londonien du Queen's.

Considéré comme un vrai "rookie" à ses débuts, Tomic, qui fut naguère classé n°17 mondial (en 2011), possède trois titres ATP à son palmarès (Sydney 2013 et deux fois Bogota, 2014 et 2015). Il a très peu joué cette année, son dernier match remontant à... Wimbledon début juillet, avec une défaite dès le premier tour. Sa participation à l'US Open s'apparente donc à un retour à la compétition, après pratiquement deux mois d'arrêt.



Si les choses se passent bien, Gilles Muller pourrait rencontrer au troisième tour l'Américain Jack Sock (ATP 17, 24 ans), tête de série n°13, tandis que le jeune et très talentueux Allemand Alexander Zverev (20 ans, ATP 6), tête de série n°4, se trouve dans la partie de tableau du Grand-Ducal, dont il pourrait croiser la route en huitième de finale.

Pour le Reckangeois, cet US Open arrive en point d'orgue à une tournée nord-américaine mi-figue. mi-raison, avec des éliminations au 3e tour à Washington et au 2e tour à Cincinnati, et tout de même une demi-finale disputée à Atlanta, après un début d'été sensationnel sur le gazon de Wimbledon.



L'US Open, quatrième et dernière levée du Grand Chelem 2017, débute ce lundi, pour s'achever le dimanche 10 septembre.

Pour Gilles Muller, âgé de 34 ans, il s'agira déjà de sa dixième participation à Flushing Meadows, où il avait obtenu son meilleur résultat en 2008, avec une accession en quart de finale (défaite contre Roger Federer) après pourtant s'être extirpé des qualifications. En 2011, «Mulles»avait buté en huitième de finale sur l'Espagnol Rafael Nadal.

L'année dernière, le gaucher du Tennis Spora avait subi la loi (4-6, 2-6, 6-7) du Français Gaël Monfils dès le premier tour. Il faut d'ailleurs remonter à l'édition... 2012 pour trouver trace d'un succès de Gilles Muller (qui avait fait l'impasse sur l'édition 2013) sur le ciment new-yorkais, contre le Russe Mikhaïl Youzhny. Le n°1 grand-ducal reste donc sur une funeste série de quatre défaites consécutives à l'US Open.

Cette année en Grand Chelem, l'élève d'Alexandre Lisiecki et Benjamin Balleret a brillé à Wimbledon, avec une place en quart de finale, bien plus qu'à l'Open d'Australie (défaite au 2e tour) et à Roland Garros (sorti dès le 1er tour).