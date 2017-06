(JFC). - Le Progrès Niederkorn a tiré le gros lot, ce lundi à Nyon, avec comme adversaire au premier tour préliminaire de l'Europa League, les légendaires Glasgow Rangers. Le Fola a hérité des Moldaves de Milsami Orhei, une vieille connaissance du F91 Dudelange, tandis que le FC Differdange 03 se frottera aux Azéris du FK Zirä.

Enorme! Quatrième de la BGL Ligue, le Progrès Niederkorn a hérité d'un adversaire de renom au premier tour préliminaire de l'Europa League: les Glasgow Rangers. Troisièmes de la Scottish Premier League derrière le Celtic et Aberdeen, les "Gers" signent leur retour sur la scène européenne, après une longue remontée suite à leur dégradation en... Division 4 en 2012 après une faillite retentissante.

Les Rangers, club de la communauté anglicane de Glasgow, c'est un palmarès éloquent: 54 titres de champion d'Ecosse, 33 Coupes d'Ecosse et 27 Coupes de la League, et sur la scène européenne, une Coupe des Vainqueurs de Coupes (1972) et trois finales perdues (Coupes de Vainqueurs de Coupes 1961 et 1967, et Coupe de l'UEFA 2008).

Le match aller aura lieu à Ibrox Park (50.987 places).

A côté des Rangers, les adversaires des deux autres clubs luxembourgeois engagés dans cette Europa League 2017-2018 font plutôt... pâle figure. Le Fola a hérité d'une vieille connaissance du... F91 Dudelange, les Moldaves de Milsami Orhei. Troisième de son championnat, Milsami Orhei possède un titre de champion et une Coupe de Moldavie. Il évolue à domicile dans le Complexul Sportiv Raionul (2.539 places). En 2013, les Rouge et Blanc avaient éliminé Dudelange (1-0 et 0-0) au premier tour préliminaire de l'Europa League. Le match aller aura lieu au Luxembourg.

Ryan Klapp (à g.) et le Fola joueront contre les Moldaves de Milsami Orhei, tandis que le FC Differdange 03 de Dwayn Holter (en rouge) en découdra avec le club azéri du FK Zirä

Photo: Michel Dell'Aiera

Enfin, le dauphin du F91 Dudelange, le FC Differdange 03 voyagera en Azerbaïdjan, pour y affronter Zirä FK, club de la capitale, Bakou, quatrième du dernier championnat azéri, et qui doit sa présence en Europa League au doublé réalisé par le FK Qarabag. Vierges de tout palmarès, les Aigles se produisent à domicile dans le petit Zirä Olympic Sport Complex Stadium d'une capacité de 1.300 places.

Le FCD03, qui jouera le retour à domicile, peut raisonnablement envisager une qualification pour le deuxième tour préliminaire, au même titre que le Fola, qui devra toutefois éviter de tomber dans le même piège que Dudelange il y a quatre ans.



Les rencontres aller sont prévues la semaine prochaine - à répartir entre mardi et jeudi - et les matches retour sont programmés les mardi 4 et jeudi 6 juillet.