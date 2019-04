Tino Marasco au chevet d'Aspelt la saison prochaine

D'ores et déjà relégué en Division 2, les Red Boys ont déjà le regard tourné vers la saison prochaine. Le club a jeté son dévolu sur Tino Marasco pour redevenir compétitif le plus rapidement possible.

D'ores et déjà relégué en Division 2, les Red Boys ont déjà le regard tourné vers la saison prochaine. Le club a jeté son dévolu sur Tino Marasco pour redevenir compétitif le plus rapidement possible.

Tino Marasco n'entraînera plus Itzig la saison prochaine. Lors de son assemblée générale qui s'est tenue vendredi soir, les Red Boys Aspelt ont révélé avoir trouvé un accord avec le technicien français pour la saison prochaine.

Aspelt vit une saison pour le moins compliquée en Division 1 avec seulement quatre points au compteur en série 2.