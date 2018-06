Tim Kips rejoint Magdebourg

Leader de troisième Bundesliga, et d'ores et déjà promu dans l'antichambre du football allemand pour la saison prochaine, le FC Magdebourg accueille cette semaine à l'essai le jeune (17 ans) gardien de but luxembourgeois Tim Kips, actif cette saison chez les U19 de l'Eintracht Trèves.