C'est fait. Tim Hall a signé un contrat portant sur deux saisons avec Karpaty Lviv. Le défenseur central de 22 ans rejoint ainsi Marvin Martins.

Tim Hall à Karpaty, c'est signé

(DH) - Et de trois! Après Marvin Martins, son partenaires en sélection nationale et au Progrès Niederkorn, et à la suite de Gerson Rodrigues qui vient de rallier le Dynamo Kiev, Tim Hall est le troisième joueur luxembourgeois qui évoluera dans le Championnat d'Ukraine.

Hall rejoint ainsi Martins à Karpaty Lviv et portera le numéro 34. On attend avec impatience les confrontations entre Karpaty et Kiev.

Тім Халл – гравець «Карпат»



«Зелено-білі» поповнилися захисником збірної Люксембургу Тімом Халлем. 22-річний футболіст виступатиме в «Карпатах» під 34-м номером. Тривалість дії угоди – два роки. pic.twitter.com/XPS12RWv4S — FC Karpaty Lviv (@FCKarpatyLviv) August 13, 2019