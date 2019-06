Jeune (18 ans) et doué, Tijay Heinen est parti pour devenir l'un des fers de lance du motocross au pays. Champion MX2 l'année dernière, le pilote de Fingig a décidé de tenter l'aventure en MX1 en 2019. Ses débuts, sa saison et son plan de carrière! Entretien.

Sport 4 min.

Tijay Heinen: «Il faut une piste ouverte toute l'année»

Par Andy Foyen

Tijay, vous vous êtes déjà fait un nom dans le motocross luxembourgeois. Comment tout a commencé?



Tijay Heinen - «J'avais six ans. Mon père, lui, roulait de temps à autre pour le plaisir. Un de ses amis avait acheté une mini moto pour son fils. Mais ce dernier était alors encore trop petit. Il m'a proposé de l'essayer. J'ai roulé mes tout premiers mètres chez moi dans l'herbe. Je me rappelle qu'il y avait des petites roues stabilisatrices sur cette moto. Depuis ce jour, j'ai toujours pris du plaisir au guidon. A 9 ans j'ai ensuite participé à ma toute première course. Je n'ai jamais arrêté. C'est aujourd'hui toujours ma passion.

Et vous avez transmis le virus à votre frère, Jamie…

«On peut dire ça. Jamie était plus jeune que moi quand il a commencé la compétition. Il a enfourché sa première moto à cinq ans. Je suis son aîné. Le début en compétition était plus simple pour lui que pour moi. Nous étions en effet déjà dans le milieu lorsqu'il a commencé.

Qu'est-ce qui vous plaît dans le motocross?

«Tout. Vraiment tout. Ça commence quand, le matin, on prépare ses affaires pour la course. Ça se termine quand il faut tout nettoyer le lendemain. J’aime toute la préparation. La passion pour le motocross, je la ressens quand je fais un tour sur mon vélo, quand je cours, quand je travaille mon endurance et aussi quand je fais de la musculation. Bien évidemment, l'instant que je préfère, c'est quand je suis au guidon. La sensation quand on s'apprête à prendre le départ, c'est tout simplement magique. On a hâte d'en découdre, mais en même temps, on ressent une poussée d'adrénaline qui intensifie tout ce qu'on peut ressentir. En plus, les courses fournissent une bonne impression des progrès qu'on a faits et du chemin qu'il reste à parcourir. Toute ma vie, et celle de ma famille, est en étroite relation avec le motocross. Jamie et moi avons de la chance de recevoir un tel soutien de notre famille.

Vous avez remporté le Championnat de Luxembourg en MX2 l'année dernière. Vous étiez leader du classement luxembourgeois MX1 cette année, avant de devoir faire quelques impasses. Que s'est-il passé?

«Oui, j'ai eu un début de saison à la hauteur de mes espérances. Pour les premières manches en Allemagne, nous roulions dans les mêmes courses que les participants à la Südwest Cup. J'ai réussi pour le premier meeting à signer deux Top 10. Au rendez-vous de Fischbach, je suis même parvenu à me hisser sur le podium. Malheureusement, lors de ma dernière course, à Winningen, je suis tombé et je me suis fracturé une côte. Je suis donc au repos forcé et j'attends avec impatience de pouvoir reprendre.

Des fleurs pour débuter avant le graal d'un Championnat d'Europe? Photo privée

Jusqu'à aujourd'hui, quels sont vos plus beaux souvenirs?

«Déjà, il y a la victoire en MX2 l’année dernière à Warndt. On peut désormais y ajouter la deuxième place cette année en MX1 à Fischbach. En 2017 et 2018, mon frère et moi avons représenté le Luxembourg dans la Coupe de l'Avenir. C'est un événement toujours très spécial. Nous n'y jouons pas le haut du tableau, parce que le niveau y est extrêmement relevé. Le gratin mondial y prend part. On peut apparenter cette course à des championnats du Monde U21. Je n'oublie bien évidemment pas les différents titres nationaux que j'ai reçus. Pour la suite, je vais quand même essayer de ne pas me blesser trop souvent… Le plus grand objectif réalisable que je peux imaginer, c'est de participer un jour à un championnat d'Europe.

Quelles sont les caractéristiques du motocross luxembourgeois?

«Le motocross luxembourgeois a deux facettes. Côté chiffres, il se porte bien. Il y a beaucoup de monde qui pratique le motocross ici au pays et c’est même étonnant, parce qu'au niveau des infrastructures, nous n'avons réellement aucune piste pour nous entraîner toute l'année. Il y a le tracé de Bockholtz, certes, mais il est ouvert deux mois sur l'année. On peut en conclure que le motocross luxembourgeois a un formidable potentiel, mais il ne peut malheureusement pas l'exploiter à son maximum. Si on avait les infrastructures adéquates, il y aurait beaucoup plus de jeunes licenciés. Imaginez que vous voulez commencer le motocross et vous apprenez que pour vous entraîner régulièrement, il vous faut faire plusieurs heures de route jusqu'à une piste en Allemagne… Il y a de quoi changer d'avis, non? C’est la raison pour laquelle je tiens à féliciter le Motor Union Luxembourg qui parvient à faire un excellent travail malgré le peu de moyens qu'il a.

Que faudrait-il faire pour l'améliorer?

«Pour faire évoluer le motocross, il nous faut une piste ouverte toute l'année. Si on en avait une, ça augmenterait nos possibilités de manière exponentielle. Et, selon mes informations, ce serait en bonne voie…»