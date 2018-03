Battu (0-1) sans gloire par Grevenmacher la semaine passée, le FC Mamer se rend à Erpeldange dimanche. Tidiane Sacko (27 ans) veut sortir son équipe du trou. «La grinta doit revenir. On a les qualités pour finir dans le Top 5», clame-t-il. Une défaite à Erpeldange serait synonyme de place de barragiste.

Sport 2 min.

Tidiane Sacko (FC Mamer): «Sortir du trou»

Battu (0-1) sans gloire par Grevenmacher la semaine passée, le FC Mamer se rend à Erpeldange dimanche. Tidiane Sacko (27 ans) veut sortir son équipe du trou. «La grinta doit revenir. On a les qualités pour finir dans le Top 5», clame-t-il. Une défaite à Erpeldange serait synonyme de place de barragiste.

Propos recueillis par Vincent Lommel

Tidiane, la défaite subie à Grevenmacher fait mal...

De retour de blessure (inflammation à la jambe gauche, ndlr), je suis entré au jeu à un quart d’heure de la fin. Du banc de touche, j’avais l’impression d’assister à un match… amical. Nous n’avons pas bien joué. N’empêche, on s’est ménagé des occasions. Un résultat n’est jamais acquis à l’avance. C'est une défaite salée. Maintenant, chacun doit analyser ce qui n’a pas fonctionné et se poser les bonnes questions.

2-2 contre Canach, et défaite 0-1 à Grevenmacher: Mamer n'a toujours pas gagné en 2018 et recule à la dixième place...

Je suis dégoûté. Je suis arrivé au club en janvier 2017, en droite ligne du CS Oberkorn. À l’époque, le club était en manque de points. L’entraîneur, Andrea Fioriani avait procédé à plusieurs remaniements tactiques. Les résultats ont suivi, et le maintien a été assuré sans aucun souci.

L’histoire se répétera-t-elle cette saison?

Oui. Vu la qualité de l’effectif, il n’y a pas de quoi s’inquiéter. Mais, j’en conviens, il importe de se bouger.

Tidiane Sacko est Franco-Malien, originaire de la région parisienne et compte 18 frères et soeurs

Jouer Erpeldange sur ses terres n’est jamais une sinécure. En cas de succès, votre adversaire vous refilera la place de barragiste. Bonjour le stress?

Erpeldange, comme toutes les autres équipes, a faim. On sait à quoi s’en tenir. La bagarre promet. Il faut s’extirper de la zone rouge et sortir du trou.

Après le FC 72, ce sera place à Etzella (3e), puis Sandweiler (7e). Que faudra-t-il faire pour ne pas sortir bredouille de ces deux matches?

Afficher de la grinta. Sans envie, c’est impossible de prétendre forger un résultat positif. Il reste douze journées, le championnat est loin d’être terminé. J’ai entière confiance en monsieur Fiorani.

Précisément, que vous inspire votre coach, qui est parfois nerveux sur le banc de touche?

C'est un entraîneur compétent. Andrea a la passion du football. OK, il est excité, et a parfois tendance à hurler. On le connaît. Son discours est toujours positif. Il m’aligne au poste d’arrière-droit.

Vous qui avez fréquenté les divisions inférieures avec le CS Oberkorn, que pensez-vous de la Promotion d’Honneur?

Originaire de la région parisienne (Tidiane Sacko est franco-malien, et compte... 18 frères et soeurs, ndlr), j’ai joué là-bas avant de venir au Luxembourg grâce à un ami à l’âge de 18 ans. J’étais seul et je dormais dans une auberge de jeunesse. L'AS Luxembourg-Porto fut mon premier club au pays, avant le CSO. La PH est d’un bon niveau. Je suis un compétiteur.

Aspirez-vous jouer en BGL Ligue ou ailleurs?

En 2006-2007, j’avais effectué un test à Tottenham Hotspur. Ce fut une bonne expérience. Ensuite, j’ai tenté ma chance en Belgique (dans des clubs de D3), mais sans succès. À 27 ans, mon souhait est de progresser. On verra.

Le programme de la 17e journée de Promotion d'Honneur

Samedi à 19 heures

FC Wiltz - Etzella Ettelbruck



Dimanche à 16 heures



FC 72 Erpeldange - FC Mamer

US Sandweiler - UN Kaërjéng

Union Mertert-Wasserbillig - Union 05 Kayl-Tétange

Jeunesse Canach - Swift

Blue Boys Mühlenbach - FF Norden 02

US Rumelange - CS Grevenmacher