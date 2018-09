Le Racing peut tirer un bilan positif de sa première participation au tour préliminaire de l’UEFA Futsal Champions League où son directeur sportif Tiago Fernandes a pris du plaisir.

Tiago Fernandes: «Nous avons été félicités pour notre jeu»

Interview: Stéphane Guillaune

Tiago, l’entrée en matière face aux Bulgares de Varna City n’a pas été idéale. Et pourtant, vous pouvez nourrir quelques regrets sur ce match.

Face aux Bulgares de Varna City, nous avons dominé les 20 premières minutes, nous menions 3-1 à la mi-temps mais nous aurions pu marquer le 4-1 quelques secondes avant le coup de sifflet. Cela nous aurait donné une marge plus confortable. Malheureusement, nous avons fini par laisser passer notre chance lorsque nos adversaires ont adopté la tactique du Powerplay. Nous avons aussi commis quelques erreurs et à ce niveau, cela nous a été fatal. Je pense que c'est le résultat le plus difficile à digérer de ce tournoi. Nous étions à la hauteur de Varna City et nous aurions pu défendre l’avantage. J'ai le sentiment que si nous disputions huit matchs contre cette formation, nous en gagnerions sept.

Pour le deuxième match face aux Polonais du Rekord Bielsko-Biala. Il n’y a pas eu photo, surtout durant la première période même si l'équipe a eu une très belle réaction en seconde période?

Le club organisateur avait la formation la plus forte du groupe. Il est vrai que l'ensemble de ses joueurs sont, sans exception, des professionnels. Ce sont des exemples pour notre club. Nous sommes conscients que ce n'est pas notre niveau mais c'est le niveau que nous voulons atteindre. Durant la première mi-temps, les Polonais ont été efficaces et impressionnants. Mais en seconde période, tout a changé. Le Racing a eu une attitude sublime et proposé un jeu organisé, une prestation appréciée par le président de Rekord Janusz Szymura et le délégué de l'UEFA Zoran Dimic. Non seulement nous avons été félicités pour notre fair-play mais surtout pour notre jeu. Il s’agit du match dont je suis le plus fier depuis que je suis dans le futsal et que j'ai intégré ce groupe fantastique.

Face aux Gallois du Cardiff University Futsal Club, il fallait absolument réaliser un résultat positif. Et vous avez répondu présents.

Nous avions la volonté de terminer cette phase préliminaire sur une note positive. La journée de repos nous a fait le plus grand bien et nous avons entamé ce dernier match de manière très concentrée et avec le même engagement que lors de la rencontre précédente. Malgré une bonne pression de Cardiff dès le début du match, nous avons su imposer notre supériorité, surtout en deuxième mi-temps. Nous avons bénéficié d'une belle marge confortable de 5-1 à la 23e minute ce qui a obligé les Gallois à adopter le Powerplay.

Quel est votre sentiment personnel sur cette compétition?

La première impression est très positive. Nous avons fait ce que nous ambitionnions, de représenter dignement le futsal luxembourgeois. Je suis très fier de l'équipe et de notre performance. Nous ne nous sommes pas limités à défendre des résultats mais à imposer notre jeu. J'ai reçu beaucoup de messages positifs, non seulement de la part de nos proches mais aussi de personnes qui ne nous ont jamais vu jouer. Mes joueurs ont tout donné dans cette compétition et ils ont pris du plaisir, j'en suis fier.