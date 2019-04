Thomé débarqué à la Jeunesse, Grandjean de retour

C'était dans l'air depuis quelque temps, depuis jeudi soir c'est officiel: Sébastien Remy et Lehit Zeghdane intègrent le staff technique du F91 Dudelange. L'arrivée de Nakache et les départs de Mokhtari, Betorangal, Schulz et Correia ont été actés. Da Mota, quant à lui, est toujours mis à l'écart.