Thomas Luis (Samba 7): «Dudelange? Important mais pas forcément décisif»

Avec dix-sept points à son compteur, le Samba 7 Niederkorn est confortablement installé à la sixième place à quatre points du Top 4 synonyme de participation aux play-offs. Pour le compte de la quinzième journée de Ligue 1, Thomas Luis et ses équipiers croiseront la route du Sparta Dudelange (5e), un concurrent direct.

Entretien: Stéphane Guillaume

Thomas, après votre large succès sur Bettendorf (7-0), vous êtes revenu à quatre unités de la quatrième place. Pensez-vous encore accrocher cette quatrième place?



Oui, cette quatrième place est accessible et c'est l'objectif. La victoire face à Bettendorf était très importante pour nous, non seulement pour le classement mais aussi pour le moral. Notre dernière victoire remontait au 21 octobre.



Au menu des dernières journées de la phase classique, vous allez tout de même affronter Dudelange, Esch, le FCD03, Clervaux et Nordstad. Que pensez-vous de ce programme?



A part Differdange qui est très fort et bien en place cette année, tous les matchs qu’il nous reste à disputer sont à notre portée. Le programme ne sera pas facile mais nous sommes capables de nous en sortir avec un 10 sur 15. Avec un tel bilan, je pense que nous pourrions finir à la quatrième place.



Le Sparta Dudelange est même un concurrent direct au top 4. Est-ce que ce match sera déjà décisif?

Le match contre les Dudelangeois sera très important mais pas forcément décisif. Le mieux, c'est de ne pas perdre. Un match nul nous laisserait toujours dans la course.



Vous êtes le meilleur buteur du Samba 7 avec neuf réalisations. C'est le rôle que votre coach Miguel Cavadas vous demande?



Il ne me le demande pas précisément. Il est très dur avec moi et veut que je sorte le meilleur de moi-même. Il a une énorme confiance en moi et j'essaye de ne jamais le décevoir. Les buts que j'inscris sont la récompense du travail et du temps qu'il me consacre pour me former au mieux.



Vous êtes aussi actif en Belgique au Boca Junior Libramont, le club évolue en Division 3 et vise la montée. Qu’est-ce qui vous a le plus frappé quand vous êtes venu la toute première fois au Luxembourg?

Avec Libramont, on vise la deuxième place, car Herstal est bien seul en tête et ce sera très dur, voire impossible, de les accrocher. Mais en étant deuxième, il y a beaucoup de chances de monter en D2. Pour en revenir au Luxembourg, j'ai été frappé par le nombre de joueurs et le nombre d'entraînements. Après quelques entraînements, j'ai été surpris par le nombre de phases de jeu. Au Boca, on en a trois ou quatre. Ici, il y en a bien plus. J’ai même mis quelque temps à pouvoir les assimiler toutes. La différence entre le Boca et Samba 7 concerne les duels. Avec le Samba 7, on peut "rentrer un peu dedans", c'est un style que j'apprécie.



Le programme de la 15e journée de Ligue 1

Dimanche

18h AS Sparta Dudelange - Samba 7 Niederkorn

18h30 US Esch - FC Nordstad

18h30 Racing Luxembourg - FC Bettendorf

19h30 Amicale Clervaux - Union Titus Pétange

20h30 FC Differdange 03 - Red Boys Aspelt

Le programme de la 15e journée de Ligue 2



Samedi

19h30 FC Wiltz 71 - ALSS Luxembourg

20h Wilwerwiltz - CS Fola Esch

20h All Stars Colmar-Berg - RAF Differdange

Miseler Léiwen Wintrange - US Esch II 3-0 (forfait)