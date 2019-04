La joyeuse entrée des Luxembourgeois dans le week-end n'a pas trouvé le prolongement espéré. Thill a manqué un penalty, Rodrigues a marqué mais son club a perdu. Le maintien est dans les têtes alors que les clubs de Gerson et Chanot tardent à décoller.

Thill et Oufa manquent une occasion en or

Olivier Thill, Gerson Rodrigues: même combat? Les championnats russe et japonais n’en sont pas du tout au même point, mais les deux internationaux risquent de vivre une expérience semblable: une lutte sans merci pour le maintien.

Celle du FC Oufa se profile d'autant plus à l'horizon que le club de Bachkirie a abandonné deux points, samedi, contre la lanterne rouge. De retour de suspension, Olivier Thill a retrouvé sa place dans le onze de base visiteur.

L'international a manqué la transformation d'un penalty frappé sur le gardien. Sa reprise a elle aussi été contrée. Oufa n'a pas trouvé l'ouverture à Krasnoïarsk et ce point en Sibérie place le club de Thill à une 14e place synonyme de barrage à sept journées de la fin du championnat. Oufa compte six points de retard sur Ural, le premier sauvé et deux points d'avance sur Anzhi, premier relégué.

La J1 League, elle, n'en est qu’à ses prémices (7e journée), mais le Jubilo Iwata n’avance pas. Le club de Gerson Rodrigues s'est incliné pour la troisième fois de la saison contre Shimizu S-Pulse encore lanterne rouge avant ce duel. Sur le banc au début de la rencontre, l'international luxembourgeois est entré à la 53e minute alors que son équipe était menée 0-1. Elle devait même encaisser un deuxième but cinq minutes plus tard. L'ailier a ramené la marque à 1-2 à la 71e minute, mais son équipe n'a pu accrocher un quatrième match nul. Jubilo Iwata est 14e au classement.

Mannheim touche au but

Battu par Toronto et mis en échec par l'Impact Montréal dernièrement au Yankee Stadium, le New York City FC de Maxime Chanot a pris un point, dans la nuit de samedi à dimanche, à l'occasion de la sixième journée de MLS. Opposés à Minnesota United, le défenseur international et ses partenaires ont fait match nul 3-3 malgré une énorme bourde de leur gardien Johnson. Chanot a joué tout le match dans une défense à trois. Le New York City FC occupe la dixième place du classement avec cinq points.

📽️ Highlights from the match in Minnesota 👇 #NYCFC pic.twitter.com/on9So0mv0r — New York City FC (@NYCFC) April 14, 2019

Le Waldhof Mannheim, avec Maurice Deville titulaire, a distancé Offenbach 4-0 en Ligue régionale sud-ouest. L'international a disputé tout le match et s'est retrouvé à l'origine du deuxième but. Mannheim avance en mode rouleau compresseur avec une onzième victoire consécutive. Le Waldhof n'a besoin que d'un seul point pour fêter la montée en troisième ligue. Aldin Skenderovic et Elversberg ont gagné 4-3 contre Sarrebruck. Un score acquis à la pause. Le Luxembourgeois a retrouvé une place de titulaire et a disputé la totalité du match. Florian Bohnert et Pirmasens ont dominé Balingen (2-1). Bohnert est sorti après 87 minutes de jeu. Son club est douzième avec 31 points alors qu'Elversberg est sixième avec 48 unités.

Maurice Deville savoure ce nouveau succès. Mannheim est presque en Ligue 3. Photo: Waldhof Mannheim

Leandro Barreiro et les Juniors de Mayence ont fait match nul (2-2) à Karlsruhe lors de la 23e journée en sud – sud-ouest. L'international a joué tout le match. Son club est toujours dauphin de Stuttgart avec cinq points de retard à trois journées de la fin.

Selimovic titulaire et vainqueur

En Suède, Lars Gerson et Norrköping sont toujours en quête d'un premier succès après le point pris en déplacement à Kalmar (2-2). L'IFK a été rejoint deux fois. Gerson, titulaire dans un trident défensif, a joué tout le match et a été averti.

En Division 1 Amateurs belge, Virton a battu Châtelet 1-0. Anthony Moris était dans le but, Lucas Prudhomme est entré en jeu à la 67e minute. Aurélien Joachim est toujours blessé. Virton a inscrit le but décisif à la 79e. L'Excelsior est troisième du classement avec 51 points. Il reste un match aux Gaumais dans la phase classique avant de disputer les play-offs au terme desquels un seul club sera promu. Virton est bien sûr candidat à la montée, mais doit encore obtenir la licence qui lui permettra d'évoluer à l'étage supérieur.

Une nouvelle victoire au Faubourg, pour le dernier match à domicile de la phase classique, dont nous terminons troisième ! 💪



Allez Virton ! 💚#playoff #D1Amateur #Victoire #ExcelsiorVirton #SmallTownBigDream https://t.co/YFYnlYCiF1 — Excelsior Virton (@revirton) April 14, 2019

La deuxième équipe des Grasshoppers a été rejointe (1-1) dans les arrêts de jeu face au SC Zofingen lors de la 21e journée de Premier Ligue suisse. Dirk Carlson a joué tout le match en défense centrale et Jan Ostrowski est entré en jeu à six minutes de la fin. Les Sauterelles sont quatrièmes avec 36 points.

A Chypre, l'Apollon a pris les trois points à l'Omonia (2-0) dans le cadre de la sixième journée des play-offs. Vahid Selimovic a disputé tout le match. Deuxième, le club de Limassol garde toujours dans son radar l'APOEL, leader avec quatre points d'avance.