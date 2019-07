Olivier Thill et son club russe du FC Oufa n’ont toujours pas ouvert leur compteur dans l’élite russe. Le club de Bachkirie s’est incliné face à Krasnodar.

Thill et Oufa gaspillent une belle occasion

Christophe NADIN

Les semaines se suivent et se ressemblent pour le FC Oufa battu pour la deuxième fois cette saison sur le score de 2-3. Mais ce samedi, la digestion sera bien plus compliquée puisque le club de Olivier Thill a mené 2-0 contre Krasnodar avant de se faire remonter en deuxième mi-temps et même dépasser en fin de match (2-3). Passeur sur le deuxième but local, l’international est sorti à six minutes de la fin.



Gerson Rodrigues ne faisait pas partie du groupe du Jubilo Iwata surpris à domicile (1-3) par Urawa Red Diamonds dans le cadre de la 20e journée de J-League. Le club de l’international luxembourgeois recule d’un rang et pointe à une avant-dernière place synonyme de relégation.