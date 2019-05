Thill et Oufa bien partis pour se maintenir

Le FK Oufa d'Olivier Thill a pris une option pour conserver sa place en première division russe. Ce jeudi, lors de la manche aller du barrage relégation, le club de Bachkirie a battu Tom Tomsk sur le score de 2-0.

Le FK Oufa d'Olivier Thill a pris une option pour conserver sa place en première division russe. Ce jeudi, lors de la manche aller du barrage relégation, le club de Bachkirie a battu Tom Tomsk sur le score de 2-0.

(DH). - Quatorzième du championnat de Russie au terme de la phase régulière, le FK Oufa doit passer par la case barrage pour sauver sa place parmi l'élite.



Ce jeudi, Olivier Thill et ses partenaires ont pris une option en dominant Tom Tomsk, représentant de deuxième division, sur le score de 2-0.

C'est d'abord le Nigérian Sly qui a ouvert le score de la tête à la 28e minute. Sur le banc au coup d'envoi, Thill a remplacé l'attaquant argentin Vombergar à la 71e minute.

Oufa a doublé la mise suite à un but contre son camp du défenseur central Yediev (83e) consécutif à un corner frappé au second poteau par l'international luxembourgeois.

La formation de Vadim Evseev a dominé cette rencontre (60% de possession de balle) et s'est montrée la plus dangereuse (13 tirs au but). Il lui reste à confirmer son avantage, le dimanche 2 juin (13h) en Sibérie, pour conserver sa place parmi l'élite.