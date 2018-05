Canach a assuré son maintien en PH en réalisant un sans-faute lors des trois derniers matches. Il lui en reste deux pour ponctuer une campagne «décevante» dixit Thibault Maquart (25 ans). Humiliée 0-10 à Wiltz le 26 novembre, l’équipe d’Olivier Ciancanelli tient à prendre sa revanche dimanche après-midi.

Thibault Maquart: «Nous voulons notre revanche contre Wiltz»

Le milieu de terrain avoue avoir un contact avec un pensionnaire de BGL Ligue.

Interview: Vincent Lommel

Deux suspensions qui ont plombé son premier tour

«Je termine ma quatrième saison à Canach. Le club était descendu en PH en mai 2017 et, évidemment, son niveau est incomparable à celui de BGL Ligue. J’avais été exclu lors du déplacement à Erpeldange (10 septembre) et j’avais écopé d’une suspension de deux rencontres. Malheureusement, j’ai fauté dès mon retour: j’ai pété un plomb face à Norden (1er octobre) et, aujourd’hui encore, j’éprouve de gros regrets. Faire marche arrière est impossible. La commission de discipline m’avait suspendu pour six matches. Inévitablement, mon temps de jeu a été faible lors du premier tour. Cette double peine m’a fait mal. Par contre, je n’ai pas triché. J’ai participé à tous les entraînements.»

Georges Menster démis de ses fonctions après la fessée à Wiltz

«Georges Menster était arrivé l’été dernier. C’est difficile à expliquer mais, clairement, cela n’a pas trop bien marché sous sa gouverne. La rigueur manquait. Monsieur Ciancanelli a pris le relais au 1er janvier. Il a apporté cette fameuse rigueur et davantage de professionnalisme. Le groupe a adhéré à sa méthode… même si un temps d’adaptation s'est avéré nécessaire pour permettre à tous les rouages de s’imbriquer. Les résultats étaient acceptables sans être exceptionnels (8 points sur 15) avant de connaître un inquiétant passage à vide. A titre personnel, j’avais la confiance de l’entraîneur qui me titularisait chaque week-end.»

Zéro pointé contre les trois derniers

«Face à Norden (1-2), Kayl/Tétange (3-4) et Grevenmacher (0-1), on est passé au travers. Canach a manqué (un peu) de réussite. Ce n’est pas la raison principale à ces trois défaites de rang. Les consignes n’avaient pas été respectées et, paradoxalement, alors que l’effectif possède de l’expérience à revendre elle n’était pas perceptible sur le terrain. Nos adversaires en voulaient davantage. Bref. Je ne cache pas qu’après ce zéro pointé, la descente trottait dans les têtes de chacun. Il a fallu se remobiliser.»

Le déclic contre Kaërjéng: 1-3 à 4-3!

«Après le 0 sur 9, nous avions livré une bonne prestation contre Etzella. La défaite était au bout du chemin (3-1). Kaërjéng nous rendait visite le dimanche suivant. L’UNK a mené 1-3 mais nous sommes parvenus à renverser la vapeur en fin de match (4-3). Dans la foulée, on a enchaîné deux succès - 4-3 contre Mamer et 3-0 à Sandweiler - qui nous assuraient le maintien en Promotion. L’essentiel était acquis. On peut reprocher des choses à l’équipe mais pas son coeur à l’ouvrage, ni son mental. Encore heureux! N’empêche, au regard des ambitions affichées en début de campagne, de la qualité du groupe, des nouvelles installations, la déception est de mise. Si notre saison n’est pas mauvaise, elle est très, très, très moyenne. Les blessures n’expliquent pas tout. »

Wiltz et Rumelange pour terminer en beauté

«Nous avions pris une sacrée belle raclée à Wiltz. Ce score de 10-0 n’est pas passé. Nous voulons prendre notre revanche ce dimanche. Il n’y a plus aucun enjeu pour les deux formations mais l’humiliation fut telle qu’on doit être à la hauteur. Ensuite, il s’agira de se faire plaisir pour le déplacement à Rumelange.»

Stop ou encore?

«Le club se donne les moyens de retrouver au plus vite l’élite. Les joueurs, eux aussi, doivent se donner les moyens pour y parvenir. Un projet bien ficelé existe avec le souhait de jouer et de terminer dans le top 3 en mai 2019. Il me reste une année de contrat à Canach. Je discute avec les dirigeants. Mon avenir est indécis. J’ai une touche avec un club de BGL Ligue. Comme tout compétiteur, j’aspire à évoluer au plus haut niveau. Et le plus haut niveau au Luxembourg reste la BGL. Ma décision n’est pas prise.»

Le programme de la 25e journée (dimanche 16h)

Canach - Wiltz

Norden 02 - Mamer

Erpeldange - Mertert-Wasserbillig

Mühlenbach - Rumelange

Kayl-Tétange - Kaërjéng

Grevenmacher - Etzella

Swift - Sandweiler