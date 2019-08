Une première césure internationale interviendra déjà après la 5e journée de BGL Ligue, qui propose deux grosses affiches ce dimanche avec Fola - Union Titus Pétange et Dudelange - Racing. Le bon moment pour vite gratter l'un ou l'autre point.

Thésauriser avant la trêve internationale

Comment les héros dudelangeois auront-ils digéré leur folle soirée européenne de jeudi? Moins de 70 heures plus tard, les hommes d'Emilio Ferrera (11es, 3 pts) poursuivront la défense de leur titre en recevant le Racing (9e, 4 pts) au Jos Nosbaum.

Ricky Delgado a rejoint Toni Luisi à l'infirmerie, tandis que Natami sera suspendu. La question est de savoir dans quelle mesure le cornac belge fera tourner son (large) effectif. D'une part, l'équipe, qui a déjà disputé onze rencontres cette saison, éprouve le besoin légitime de souffler, surtout après la débauche d'efforts consentie face aux Arméniens. Mais d'autre part, avec seulement trois points (en trois rencontres), le F91 ne peut plus se permettre de musarder en chemin et de laisser ses concurrents prendre la poudre d'escampette.

Pétange au révélateur du Fola

Au Racing, tout baigne. Le message du nouveau mentor français Régis Brouard est bien passé à Hostert (victoire 0-3) et a quasiment fait oublier l'entame de championnat chaotique. Même en cas de défaite, les gars de la capitale penseront qu'ils ont déjà affronté Pétange, la Jeunesse, le Progrès et Dudelange, et qu'après l'orage, le beau temps reviendra sur le stade Achille Hammerel. Birk et Jérôme Simon sont toujours sur le flanc.

Gauthier Caron et le Fola vont devoir rebondir après le revers subi à Mühlenbach Photo: Stéphane Guillaume

La situation actuelle tronquée du classement profite-t-elle aux Pétangeois? Discrètement tapie dans l'ombre, dans le sillage des deux clubs differdangeois, l'UT (3e, 9 pts) n'attire pas forcément les lumières des projecteurs. Alors que dans la réalité, les ouailles de Carlos Fangueiro ont tout gagné jusqu'ici, alliant souvent la manière aux résultats.

Sans Kalonji-Kalonji, Kettenmeyer, Peeters et Schneider, blessés, le déplacement au stade Emile Mayrisch - d'où Pétange était reparti avec un sévère 3-0 dans les valises la saison passée - servira de révélateur. Stop ou encore?

Progrès - FCD03, le match à distance

En face, Jeff Strasser entend absolument rectifier le tir après la défaite inattendue à Mühlenbach (3-2). «Nous avons analysé cette défaite, et corrigé nos erreurs. Nous devons absolument être plus cohérents en défense. Tout n'était pas si mauvais, malgré la défaite. Mais il est clair que deux victoires en quatre matches, c'est insuffisant vu notre programme de début de championnat.» Le «Grand» devra se passer de Bensi, Dikaba (blessés) et Mersch (suspendu), tandis que Drif et Koçur sont incertains.

Jeff Strasser a «analysé la défaite à Mühlenbach, et corrigé les erreurs» Photo: Stéphane Guillaume

Au moment d'entamer son match contre Etzella (12e, 3 pts), le FC Differdange 03 (2e, 10 pts) connaîtra le résultat de son voisin - géographique et au classement! - de Niederkorn (1er, 10 pts) en visite du côté de Rosport (6e, 6 pts), samedi à 18 heures en ouverture de la journée. La Party-Rent Arena n'est déjà plus un bastion imprenable cette saison (victoire de l'UT Pétange 1-2, 3e j.).

Sans Borges, ni Matias, le Progrès, tombeur lundi de Dudelange (2-0), aura tout intérêt à imiter Pétange s'il ne veut pas céder du terrain à son rival communal. Car le club du président Bei, même privé de ses deux cadres que sont Almeida et Jänisch, a tous les atouts en mains pour déborder une formation ettelbruckoise fragile hors de ses bases.

Marche triomphale et Marche funèbre

«Il est trop tôt pour déjà spéculer sur nos chances de gagner le championnat», tempère sagement le coach du Progrès, Roland Vrabec. «Certes, la phase de groupes de l'Europa League sera épuisante pour Dudelange, mais je veux me concentrer sur mon équipe. Et je suis d'avis que nous sommes encore loin d'avoir atteint nos limites», poursuit l'Allemand.

Alexander Biedermann (en rouge) emmènera l'attaque rosportoise à l'assaut du Progrès. La Jeunesse de Luca Duriatti se déplace à Rodange. Photo: Fernand Konnen

Quatrième de la hiérarchie avec neuf points, c'est une Jeunesse sereine qui se déplace samedi (19h) à Rodange. Sommer et Lapierre sont toujours blessés, mais les Bianconeri ont bien redressé la barque après leur lourde défaite initiale (4-0) au Progrès. La Marche triomphale à la Frontière et la... Marche funèbre chez le promu: toujours pas le moindre point au compteur, un entraîneur, Vitor Pereira, qui a jeté le gant et une dernière pige pour l'intérimaire Domenico Micarelli, avant la nomination d'un nouveau coach ce week-end.

Aussi mal loti que le FCR91, l'US Hostert (13e, 0 pt) tâchera de ne pas revenir bredouille de son déplacement à Strassen (10e, 4 pts), qui affiche un zéro pointé à domicile. Enfin, Mühlenbach (8e, 6 pts), euphorique après son succès contre le Fola, se rend à Mondorf (5e, 8 pts), et sa défense en acier (seulement deux buts encaissés). En cas de victoire, la troupe d'Arno Bonvini, qui ne pourra pas compter sur May, Rocha, Scanzano et Gonzales, viendra titiller les ténors.

Après les débats internationaux Irlande du Nord - Luxembourg et Luxembourg - Serbie les 5 et 10 septembre, la 6e journée est programmée le week-end des 14 et 15 septembre, avec un Hostert - Dudelange d'ores et déjà avancé au samedi (17h).

Le programme de la 5e journée

Samedi à 18 heures

Victoria Rosport - Progrès Niederkorn

Samedi à 19 heures

FC Rodange - Jeunesse Esch

Dimanche à 16 heures

UNA Strassen - US Hostert

FC Differdange 03 - Etzella Ettelbruck

US Mondorf - Blue Boys Mühlenbach

Fola Esch - Union Titus Pétange

F91 Dudelange - Racing FCUL