Le barrage dans le viseur... mais la saison prochaine aussi. L'US Hostert ne veut pas musarder sur le chemin des transferts et s'est attaché les services de l'ancien buteur de Norden qui reste sur deux expériences mitigées au Progrès et à Strassen.

Théo Sully passe de Strassen à l'US Hostert

Christophe NADIN Le barrage dans le viseur... mais la saison prochaine aussi. L'US Hostert ne veut pas musarder sur le chemin des transferts et s'est attaché les services de l'ancien buteur de Norden qui reste sur deux expériences mitigées au Progrès et à Strassen.

Des quatre attaquants de pointe de Strassen, Théo Sully est celui qui s'est le moins mis en évidence cette saison. Recruté au Progrès l'été dernier, l'ancien buteur de Norden a dû se contenter d'une demi-douzaine de titularisations et d'un but. Des statistiques un peu légères pour un club qui a échoué dans la course à l'Europe après une bien belle saison.

Hostert s'est imposé à Strassen dimanche et a quasiment repris dans ses bagages Théo Sully. L'attaquant de 23 ans s'est lié ce lundi avec le club du Grengewald pour les trois prochaines saisons. C'est la première recrue des Vert et Blanc qui seront entraînés par René Peters dans quelques semaines. Chris Stumpf est lui annoncé en partance pour le F91.