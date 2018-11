Après une saison 2017-2018 marquée par la montée en Promotion d’Honneur mais aussi une contraignante blessure à la cheville, Théo Chiche (24 ans) est «fit» depuis la reprise en juillet. Auteur des deux assists, il a sorti son équipe du piège tendu par Mamer.

Théo Chiche: «Junglinster est à sa place»

Après une saison 2017-2018 marquée par la montée en Promotion d'Honneur mais aussi une contraignante blessure à la cheville, Théo Chiche (24 ans) est «fit» depuis la reprise en juillet. Auteur des deux assists, il a sorti son équipe du piège tendu par Mamer.

Interview: Vincent Lommel

Théo, vous entamez votre deuxième campagne à Junglinster sous la houlette de Johann Bourgadel. Auparavant, vous aviez évolué six mois au RFCUL (juillet 2014 - janvier 2015) et dix-huit au Swift (janvier 2016 - juillet 2017). Quels souvenirs en conservez-vous?

Le RCFUL est actif en BGL Ligue. Une expérience vraiment enrichissante. J’aurai(s) aimé rester plus longtemps. Pascal Lebrun était entraîneur avant d’être congédié. Fabian Matagne a pris le relais, ce qui n’a pas servi ma cause. Au Swift, les résultats étaient plutôt acceptables. Il manquait un petit quelque chose pour briguer la montée. N’empêche, j’étais souvent titulaire avec Serge Wolf. Dans l’ensemble, je conserve un excellent souvenir du Swift où je pense avoir fait bonne figure.

Après le Swift, direction Junglinster en D1. Etait-ce un choix délibéré?

Oui. Malheureusement, je me suis blessé à la cheville lors du premier match de championnat. Le diagnostic pour cerner l’état de ma cheville meurtrie a duré, duré et duré. Je reprenais, je devais m’arrêter puis je reprenais avant, de nouveau, être à l’arrêt. Au total, cette galère a duré sept à huit mois. L’entraîneur Johann Bourgadel suivait de près ma revalidation. Il croyait en mes capacités. J’ai tout de même pris part à quelques matches, notamment face aux rivaux dans la course au titre. L’objectif de monter a été atteint.

La Jeunesse découvre la Promotion. Septième de classe avec 18 points sur 36 possibles, votre équipe en possède onze de plus que le trio Wormeldange-Sandweiler-Mamer. Que craindre au deuxième tour?

Notre entame fut encourageante (12 sur 18). On a, peut-être, eu le tort de se voir trop beau. Le public a, surtout, retenu nos quatre défaites de rang. Le groupe qui découvre la Promotion a mesuré le chemin qu’il restait à parcourir pour combler la différence entre la D1 et la PH mais aussi celle entre la bagarre pour le maintien et celle pour monter en BGL Ligue. Je n’ai pas douté car Rodange (2-0), Wiltz (3-2), le Swift (5-0) et l’US Esch (2-0) sont des adversaires, sur papier, plus forts. Mais face à Wiltz et Esch, nous méritions mieux. C’est du passé. Contre Wormeldange (2-0) et Mamer (2-1), l’essentiel était de renouer avec la victoire. Le contrat est rempli. Notre prestation a laissé à désirer contre le FCM 32. Sur une pelouse vraiment en mauvais état, j’ai délivré les deux passes décisives (Laouira et Touré) mais c’est facile avec un coéquipier comme Romain Andres qui te donne de bons ballons. J’en suis à sept ou huit et trois buts inscrits mais les statistiques ne m’obnubilent pas. Junglinster respecte chaque équipe mais n'a peur de personne, pas même de Kaërjéng qui nous rend visite dimanche. Le souhait est de montrer que nous savons produire du jeu. Avec onze unités d’avance sur les deux descendants (Wormeldange et Sandweiler) et le barragiste (Mamer), on peut voir venir.