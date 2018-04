Terpstra remporte le Tour des Flandres

Le Néerlandais Niki Terpstra a remporté dimanche la 102e édition du Tour des Flandres, courue d’Anvers à Audenarde. Terpstra, vainqueur de Paris-Roubaix en 2014, a apporté un nouveau succès à l’équipe Quick-Step.

(AFP) - Le Néerlandais Niki Terpstra a remporté dimanche à Audenarde la 102e édition du Tour des Flandres pour un nouveau succès de la formation Quick-Step dans l’une des deux grandes classiques des pavés. Terpstra, vainqueur en 2014 de Paris-Roubaix, l’autre classique des pavés, a battu d’une dizaine de secondes le champion du Danemark Mads Pedersen, révélation de la course (22 ans). Le Néerlandais a succédé au palmarès à son coéquipier, le Belge Philippe Gilbert, qui a pris dimanche la 3e place. Il a signé la neuvième victoire néerlandaise dans le "Ronde", trente-deux ans après Adri Van der Poel.

Le champion du monde, Peter Sagan, a tenté de contre-attaquer dans la 18e et dernière montée de la course, le Paterberg, alors que Terpstra comptait déjà une quarantaine de secondes d’avance. Mais il a été rejoint ensuite par le groupe des poursuivants. Pour ses débuts dans le "Ronde" à l’âge de 33 ans, l’Italien Vincenzo Nibali a longtemps joué les premiers rôles. Le vainqueur de Milan-Sanremo est même passé à l’attaque à 28 kilomètres de l’arrivée. Terpstra l’a suivi avant de le distancer quelques instants plus tard. Le Néerlandais a rejoint et distancé dans le Vieux Quaremont, à 17 kilomètres de la ligne, les trois coureurs partis à l’avant (Van Baarle, Langeveld, Pedersen).

Malgré la résistance de Mads Pedersen, le tout jeune (22 ans) et prometteur champion du Danemark, Terpstra s’est ensuite dirigé vers la victoire, trois ans après avoir pris la 2e place derrière le Norvégien Alexander Kristoff.

🇳🇱 podium celebrations pic.twitter.com/cR4OC7pnY3 — the Inner Ring (@inrng) 1. April 2018

Les résultats



1. Niki Terpstra (NL/Quick-Step) 6h21'25''

2. Mats Petersen (DK/Trek) à 12''

3. Philippe Gilbert (B/Quick-Step) 17''

4. Michael Valgren (DK/Astana) 20''

5. Greg van Avermaet (B/BMC) 25''

6. Peter Sagan (SVK/Bora) 25''

7. Jasper Stuyven (B/Trek) 25''

8. Tiesj Benoot (B/Lotto Soudal) 25''

9. Wout van Aert (B/Véranda) 25''

10. Zdenek Stybar (CZE/Quick-Step) 25''

...

31. Jempy Drucker (BMC) 3'40''

69. Alex Kirsch (Veranclassic) 9'14''