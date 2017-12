(ER) - La Fédération internationale de teqball (FITEQ) a offert ce mardi après-midi une table de jeu au Centre socio-éducatif de l'Etat de Dreiborn. L'occasion d'insister sur l'aspect social d'une discipline qui espère tracer sa route au cours des prochains mois.

Pour mettre sur pied la All Stars Cup, qui s'est tenue fin septembre à Bertrange avec notamment les Pires, Figo, Karembeu,... teqball Luxembourg avait pu compter sur le soutien de cinq associations luxembourgeoises. En guise de remerciement, la FITEQ a mis à disposition une table pour une association de l'université de Belval, la commune de Bertrange, Solidarité Jeunes, Sport Unity Luxembourg et le Centre socio-éducatif de l'Etat de Dreiborn.

Bertrange a accueilli la All Stars Cup en septembre.

Photo: Serge Daleiden

Domenico Laporta, qui a travaillé dans le social et qui est en charge de la promotion du teqball au pays, organisera des séances d'initiation avec les jeunes de ces associations. «Le but d'une telle opération est de sensibiliser le côté social du teqball. C'est un sport qui s'adresse à tout le monde, filles et garçons à partir de six ans. Cette discipline présente de nombreux avantages comme le fait de rester en mouvement, elle favorise également la motricité, la coordination. Il n'y a pas besoin de réunir de nombreux joueurs, on peut jouer à un contre un. Le teqball peut être pratiqué par les personnes à mobilité réduite grâce notamment à la hauteur de la table et à son profil incurvé.»

Mais pour le responsable du teqball au pays, ce sport peut également être pratiqué par des personnes handicapées. «J'ai participé récemment à une manifestation de Info-Handicap avec des personnes trisomiques 21 et elles ont apprécié cette découverte.»

Autre avantage du teqball, il se décline en cinq disciplines différentes: le teqball, le teqvolley, le teqpong, le teqtennis et le quatch (on lance la balle avec la main). Histoire de concerner un maximum de personnes. «C'est une discipline non violente, il n'y a pas de contact entre les adversaires, aucune violence ni agression entre les joueurs. Par cette action, on espère attirer l'une ou l'autre personne vers notre discipline», conclut Laporta. La Fédération luxembourgeoise de teqball devrait d'ailleurs voir le jour début 2018.

Renseignements: Teqball Luxembourg



La ALL STAR CUP de Bertrange