(DH) - La Teqball All Stars Cup sera disputé le samedi 30 septembre au Centre Atert de Bertrange. Luis Figo a confirmé sa présence parmi les anciennes stars du ballon rond.

A Bertrange, il sera accompagné par ses compatriotes Vitor Baia et Simao, les Français Nicolas Anelka, William Gallas et Christian Karembeu seront également présents tout comme le Ballon d'Or africain et ancien du Fola Mustapha Hadji. Roby Langers ne pouvait manquer l'occasion et sera bien là alors que Robert Pires devrait lui aussi être de la partie.

Pour rappel, Luis Figo (44 ans) a été élu Ballon d'Or en 2000, et meilleur joueur FIFA l'année suivante. L'ex figure emblématique de la Selecçao (127 sélections) a porté les maillots du Sporting (1989-1995), du FC Barcelone (1995-2000), du Real Madrid (200-2005) et de l'Inter (2005-2009).

C'est avec les Merengue qu'il a remporté la Ligue des champions en 2002.