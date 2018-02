(AFP) - Roger Federer, nouveau n°1 mondial, a soulevé dimanche le 97e trophée de sa carrière en remportant le tournoi ATP-500 de Rotterdam aux dépens de Grigor Dimitrov (5e), surclassé en deux sets 6-2, 6-2 et en moins d'une heure (53 minutes).

Assuré de retrouver le sommet du classement dès sa qualification pour les demies, Federer, le n°1 le plus âgé de l'histoire à 36 ans et six mois, a mis un point d'honneur à remporter pour la troisième fois ce tournoi après 2005 et 2012 lors de sa 146e finale sur le circuit.

Après ce deuxième succès de l'année à la suite de l'Open d'Australie, le Suisse pointe désormais à douze unités de l'Américain Jimmy Connors, vainqueur de 109 tournois dans sa carrière.

Cette finale entre le maître de la planète tennis et celui que l'on surnomme «Baby Federer», âgé de 26 ans et qui compte huit titres, s'est révélée à sens unique. Federer a fait deux fois le break par set, n'a pas concédé une seule balle de break contre lui et s'est montré supérieur dans tous les compartiments du jeu notamment en retour.

Débordant souvent son adversaire, qui disputait sa première finale de l'année, par ses accélérations, Federer, qui n'a plus occupé le trône de n°1 depuis octobre 2012, a conclu en beauté par un enchaînement service-volée.

Dimitrov a encore du chemin à parcourir pour inquiéter son modèle contre lequel il a concédé sa septième défaite en autant de matches avec seulement deux sets gagnés.