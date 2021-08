Souffrant d'une douleur au pied gauche, le N°4 mondial de tennis s'est résolu à déclarer forfait pour l'US Open. Le joueur espagnol préfère arrêter la compétition «pour cette année» plutôt que de prendre des risques, a-t-il indiqué ce vendredi.

Tennis

Rafael Nadal jette l'éponge pour le reste de la saison

(AFP) - Rafael Nadal ne reviendra pas sur un court de tennis d'ici 2022. Le joueur espagnol a en effet annoncé jeter l'éponge pour la suite de la saison, en raison d'une douleur au pied gauche. «Pour être honnête, cela fait un an que je souffre plus que je ne devrais, et j'ai besoin de temps», indique-t-il ce vendredi sur son compte Twitter.

Le N°4 mondial renonce donc à l'US Open, qui débute le 30 août à New-York. «Je dois prendre du temps pour résoudre ce problème ou, au moins si je veux pouvoir jouer les prochaines années», ajoute l'Espagnol de 35 ans. Depuis sa défaire à Roland-Garros face à Novak Djokovic, il n'a disputé que deux matchs. Eliminé en huitièmes de finale à Washington début août, il s'était ensuite retiré du Masters 1.000 du Canada à Toronto avant de rentrer en Espagne.

Mais «l'Ogre de l'ocre» n'en a pas fini avec le tennis et se serait fixé des objectifs qui lui «tiennent à cœur». «Je vais tout faire pour retrouver la meilleure forme possible», assure-t-il dans son message. Le Majorquin a notamment promit de «travailler dur» et de fournir «un important effort quotidien» pour «continuer à profiter de ce sport encore un certain temps».

C'est la première fois depuis 2016 que le joueur aux 20 Grands Chelems achève une saison sans finale. Pour l'US Open, c'est un nouveau coup dur. Le forfait de Nadal est venu s'ajouter à ceux de Roger Federer, blessé au genou, et du tenant du titre Dominic Thiem, souffrant du poignet. Stan Wawrinka et Juan Martin del Potro ont également déclaré forfait, faisant de Novak Djokovic et Andy Murray les seuls joueurs à débuter la compétition avec des titres majeurs en poche.