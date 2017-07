(AFP) - Novak Djokovic envisage«une longue pause» et peut-être une opération de son coude droit, après son abandon mercredi en quart de finale de Wimbledon contre le Tchèque Tomas Berdych.

«Il y a une possibilité que l'on me propose une opération, mais je ne crois pas que ce soit bien. Après, être opéré ou s'empoisonner avec des pilules... Aucune des solutions n'est bonne. La conclusion logique c'est qu'il faut du repos et une plus longue pause», a expliqué l'ancien n°1 mondial en conférence de presse, précisant que son coude droit le faisait souffrir depuis «un an et demi».

«Les spécialistes ne sont pas très clairs. Ils parlent d'opération, de différentes options. Personne n'est certain de ce qu'il faut faire. Du moment que ça va et ça vient, pas de problème. Cela a marché pendant sept, huit, dix mois. Mais maintenant, depuis sept mois, cela ne fonctionne plus très bien», a confié le Serbe âgé de 30 ans.

«Plus je joue, pire ça devient. Oui, je pense qu'une pause est quelque chose que je devrais considérer», a ajouté le joueur qui, en raison de son abandon, ne pourra redevenir n°1 mondial, rang que conservera ce lundi l'Ecossais Andy Murray malgré sa défaite en quart de finale contre l'Américain Sam Querrey plus tôt mercredi.

«Nous allons voir comment nous pouvons résoudre ça. La seule chose qui me vient à l'esprit, c'est du repos. Peut-être qu'une grande pause est nécessaire, pas forcément uniquement pour ma blessure. Peut-être aussi pour l'esprit», a ajouté le triple lauréat du tournoi londonien.

«Je n'en ai jamais eu (de pause). Durant toute ma carrière, c'est comme si j'avais suivi un calendrier scolaire. Je n'ai jamais été réprimandé, c'est peut-être le moment de manquer le prochain semestre», a-t-il conclu avant de quitter la salle de presse.