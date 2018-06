Gilles Muller (ATP 60) a été battu en trois sets (7-6 (5), 3-6, 2-6, ce lundi par l'Australien John Millman (62) lors du 1er tour du tournoi ATP de Eastbourne.

Sport 2 min.

Tennis: Muller chute à Eastbourne, Molinaro sans appel à Stuttgart

Eléonora Molinaro l'a emporté 6-1, 6-0 au 1er tour des qualifications à Stuttgart-Vaihingen

Gilles Muller (ATP 60) a été battu en trois sets ce lundi par l'Australien John Millman (62) lors du 1er tour du tournoi ATP de Eastbourne.

Le quatrième duel entre les deux hommes a tourné en faveur du joueur australien qui a égalisé à deux victoires partout lors de ses confrontations directes avec le Luxembourgeois.

Comme on pouvait s'y attendre, la première manche s'est résumée à une bataille de services. Même si le Luxembourgeois a sauvé quelques balles de set lors de ses deux premières mises en jeu, il n'a rien concédé durant ce premier set, prestation identique pour l'Australien.



Le gain de cette première manche s'est joué au tie break. Mené 0-4 et 1-5, Mulles est parvenu à inverser la tendance pour prendre les devants 7 points à 5 sur sa première balle de set après 55 minutes.

Le second set a proposé un scénario quelque peu différent. Les deux hommes étaient encore au coude à coude jusqu'à 2-3, moment choisi par Millman pour s'emparer du service du Luxembourgeois. L'Australien a ensuite géré son avance 2-4 puis 3-6 après 34 minutes, une manche partout.



Lors du troisième et dernier set, Millman a mis d'emblée la pression en signant le break d'entrée 0-2 avant de dérouler 2-6 en seulement 20 minutes.

Molinaro expéditive à Stuttgart



Ce lundi toujours, la n°2 luxembourgeoise Eléonora Molinaro (17 ans, WTA 457) n'a fait qu'une bouchée (6-1, 6-0) de l'Allemande Beatrice Krauss-Granate (24 ans, non répertoriée au ranking WTA), dépositaire d'une wild-card de l'organisation, au premier tour des qualifications du tournoi ITF seniors sur terre battue de Stuttgart-Vaihingen (25.000 dollars).

Un premier set bouclé en 26 minutes - 6-1, après avoir été... menée 0-1 -, puis un second encore plus expéditif - 6-0 en 22 minutes -, et voilà la droitière des Arquebusiers, tête de série n°4, expédiée sans coup férir au deuxième tour du tableau de qualifications, où l'attend une adversaire expérimentée, soit la Bulgare Dia Evtimova (31 ans, WTA 566), tête de série n°10, soit l'Allemande Kathrin Woerle-Scheller (34 ans), qui fut naguère 119e joueuse mondiale (février 2010).

A noter que la n°1 grand-ducale, Mandy Minella (32 ans, WTA 280) dispute également ce tournoi dans le Bade-Wurttemberg, mais l'Eschoise intègre directement le tableau principal.