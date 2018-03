Mandy Minella (32 ans, WTA 297) s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi ITF de Santa Margherita di Pula (25.000 dollars) en dominant l'Espagnole Olga Saez Larra (23 ans, WTA 250) en deux sets, 7-5, 6-2. Au tournoi ITF Juniors de Florence (grade 2), Eléonora Molinaro (17 ans, WTA 496) a elle aussi validé son ticket pour les quarts de finale.

Tennis: Minella et Molinaro dans leur quart respectif

Entre Mandy Minella (32 ans) et l'Espagnole Olga Saez Larra (23 ans), le premier set est extrêmement disputé. Malgré une ribambelle de breaks et contre-breaks, les deux joueuses ne se lâchent pas d'une semelle. L'aînée des deux adversaires doit attendre le dixième jeu (5-4) pour s'offrir trois balles de set... sans parvenir à les convertir. Et ce qu'elle n'avait pas réussi à faire au dixième jeu, la droitière du Tennis Spora le réalise au douzième en convertissant sa quatrième balle de set pour s'adjuger la manche initiale 7-5 en 50 minutes.

Dans la seconde armure, Mandy Minella fait la différence au sixième jeu en raflant le service de la n°9 espagnole pour s'échapper à 4-2. A partir de là, tout devient plus facile pour l'Eschoise, qui n'a plus qu'à conclure 6-2 sur sa... quatrième balle de match après 1h30' de match.



En quart de finale ce vendredi à Santa Maargherita di Pula (Sardaigne), la n°1 luxembourgeoise sera opposée à la jeune (20 ans) Russe Veronika Kudermetova (WTA 191), qui a remporté le tournoi ITF (25.000 dollars) de Yokohama, au Japon, début mars. Minella et Kudermetova s'étaient déjà affrontées en 2015 à Caserta (Italie) et la Luxembourgeoise s'était imposée 6-1, 3-6, 6-1.



Molinaro ne lâche rien à Florence



Par ailleurs, en Italie toujours, mais un peu plus au Nord, en Toscane, la n°2 luxembourgeoise Eléonora Molinaro (17 ans, WTA 496) a franchi sans écueil le cap du deuxième tour au 43e tournoi ITF Juniors (grade 2) City of Florence.



La droitière des Arquebusiers s'est débarrassée en deux sets, 6-3, 6-4 de la Suissesse Fiona Ganz (17 ans, WTA 1.023). Menée 2-3 dans la première manche, Molinaro a aligné quatre jeux pour remporter le premier set. Rebelote dans la seconde manche, où la Grand-Ducale est passée de 0-1 à 4-1, pour ensuite mener 5-2 et tolérer le retour de Ganz à 5-4, avant de conclure définitivement 6-4.



En quart de finale vendredi, Eléonora Molinaro, tête de série n°2 du tableau et 68e mondiale chez les Juniors, se frottera à l'Italienne Costanza Traversi (17 ans, n°182 Juniors).