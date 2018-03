Après sa victoire en deux sets - 6-4, 7-6 (3) - face à la jeune Russe Veronika Kudermetova (WTA 191), Mandy Minella (32 ans, WTA 297) disputera samedi les demi-finales du tournoi ITF sur terre battue de Santa Margherita di Pula (25.000 dollars), en Sardaigne. A Florence (ITF Juniors), Eléonora Molinaro a fait de même face à l'Italienne Costanza Traversi.

Sport 2 min.

Tennis: Minella et Molinaro dans le dernier carré

Sur la terre battue de Santa Margherita di Pula, le premier set est aussi limpide que haletant entre Mandy Minella (32 ans, WTA 297) et la jeune (20 ans) Russe Veronika Kudermetova (WTA 191). Chaque joueuse s'accroche jalousement à son service, n'accordant tout au plus que l'une ou l'autre rares balles de break. Et c'est alors qu'elle mène 5-4 que la n°1 grand-ducale parvient à forcer le premier break de la partie pour empocher la manche initiale 6-4 en 51 minutes.

La Russe, victorieuse du tournoi ITF (25.000 dollars) de Yokohama début mars, passe à l'offensive et rafle pour la première fois le service adverse d'entrée dans le second set. Brièvement rejointe à deux partout, Kudermetova poursuit sa marche en avant, force un second break (3-2). Mais, à nouveau, la droitière du Tennis Spora parvient à recoller de 2-4 à 4-4.

Les deux adversaires se marquent de près jusqu'à six jeux partout pour disputer un jeu décisif, et, à nouveau, Minella est la reine du «money time»: elle fait la course en tête tout au long du jeu décisif et finit par s'imposer 7 points à 3 sur sa première balle de match, après une bataille qui aura tout de même duré 2h12'.



Pour la première fois depuis son retour à la compétition après sa grossesse et son accouchement de la petite Emma Lina le 30 octobre dernier, Mandy Minella a dominé une joueuse du Top 200 mondial.



En demi-finale ce samedi, l'Eschoise pourrait se frotter à la tête de série n°1 du tableau, la Néerlandaise Richel Hoogenkamp (25 ans, WTA 103), si la Batave vient à bout de la Slovène, tête de série n°5, Tamara Zidansek (20 ans, WTA 169) ce vendredi après-midi.

Molinaro au rendez-vous des demies à Florence

Eléonora Molinaro (17 ans, WTA 496 et n°68 chez les Juniors), tête de série n°2, jouera ce samedi la demi-finale du tournoi ITF Juniors (grade 2) de Florence contre la Russe Dariya Frayman (16 ans, n°94 Juniors), tête de série n°4.

Pour s'ouvrir les portes du dernier carré en Toscane, la droitière du TC Arquebusiers a dominé ce vendredi l'Italienne Costanza Traversi (17 ans, n°182 Juniors) en deux sets, 6-2, 6-3.