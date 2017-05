La grande quinzaine du tennis sur terre battue à la Porte d'Auteuil s'ouvre ce dimanche, avec deux représentants luxembourgeois: Gilles Muller chez les hommes, et Mandy Minella, côté féminin. Par-delà l'aspect strictement sportif, c'est aussi l'occasion de balayer l'édition 2017 à travers dix chiffres clés.

A Paris, Jean-François Colin



15 (+ 11)

Le tournoi se déroule sur quinze courts en terre battue, les trois grands stades (Philippe Chatrier, Suzanne Lenglen et n°1) compris. A ces quinze terrains sis dans l'enceinte même de Roland Garros, s'ajoutent onze autres courts, destinés aux entraînements des joueurs et joueuses. Ils sont situés eux au stade Jean Bouin, à un jet de pierre de l'avenue Gordon Bennett, coincés entre le boulevard Périphérique et le théâtre des exploits du Stade Français en rugby. Pour la première fois cette année, un service de navettes sera à la disposition des joueurs et de leur staff pour se déplacer de l'un à l'autre.

80

La terre battue, terre sacrée ocre de Roland Garros, ne représente que l'aspect extérieur et visible d'une structure complexe et... profonde sous les courts. Les cinq couches qui composent les différentes strates d'un court en terre battue à Roland Garros représentent 80 centimètres. De haut en bas, on trouve la brique pilée (1 à 2 mm), le cran (calciare pilé, 7 cm), le mâchefer (résidus de houille, 8 cm), les cailloux concassés (environ 40 cm) et tout en bas, du gravier qui officie comme un drain (une trentaine de cm).

Une structure en cinq strates de 80 cm de profondeur se trouve sous chacun des courts de Roland Garros

Source: Roland Garros

116

Ce sera cette année la 116e édition des Internationaux de France, qui ont déjà connu trois siècles. La première a eu lieu en 1891 et s'est déroulée sur... gazon, en... une seule journée avec seulement cinq joueurs en simple! Le vainqueur fut le Britannique Briggs. Le tournoi a connu deux interruptions avec les deux conflits mondiaux, de 1915 à 1919, et de 1940 à 1945. Par comparaison avec les trois autres tournois du Grand Chelem, Wimbledon a vu le jour en 1877, l'US Open en 1881, tandis que le premier Open d'Australie a eu lieu en 1905.



145

En tout, 145 personnes sont affectées à la maintenance des courts, aussi bien à Roland Garros même qu'au stade Jean Bouin (terrains d'entraînement), à raison de huit personnes en même temps par terrain. Une main d'oeuvre qui s'active dès le petit matin et tout au long de chaque journée entre les matches (voire même pendant), aux petits soins permanents pour la précieuse terre ocre. Au programme: le matin: débâchage de tous les courts, balayage des lignes; pendant les matches, entre chaque set: passage du filet, balayage des lignes; à la fin des matches: passage du filet, balayage des lignes, arrosage; le soir: arrosage et bâchage de tous les courts.



Une équipe de 145 personnes est entièrement aux petits soins des quainze courts de Roland Garros

Photo: Reuters

250

Agés de 12 à 16 ans, filles et garçons, ce sont 250 ramasseurs de balles qui s'activeront tout au long de la quinzaine, au service des joueurs et joueuses. Au cours de leur sélection rigoureuse, ils ont dû satisfaire à des épreuves techniques (roulé et lancé de balle, coordination) et à des épreuves physqiues (résistance, endurance, vitesse). On les affuble du surnom de «ballos».



880



Si l'on combine tous les types d'épreuves organisées, les tableaux masculin et féminin ainsi que les doubles, qualifications incluses, mais aussi les tournois juniors, filles et garçons, en simple et en double, en plus de la compétition en chaise roulante et du Trophée des Légendes, 880 matches se jouent dans le cadre des Internationaux de France. Afin d'assurer leur bon déroulement, 305 officiels président ces rencontres, soit 35 arbitres de chaise et 270 juges de ligne.



1.300

Evénement sportif d'envergure planétaire, le tournoi de Roland Garros accueille 1.300 journalistes dûment accrédités. Outre la presse écrite, sur papier et digitale, photographique et radiophonique, quinze diffuseurs télévisuels retransmettent des images partout dans le monde. Ils sont présents dans la «zone TV», un espace de 4.300 mètres carrés, incluant une partie studios et terrasses de 400 mètres carrés.



36.162

Au total des quinze courts sur lesquels se disputent les matches, 36.162 places sont disponibles pour le public. Le courts Philippe Chatrier (ex-Central) se taille bien sûr la part du lion, avec 14.911 places, devant le Suzanne Lenglen et ses 10.056 places. Le court n°1 et sa silhouette circulaire si particulière peut quant à lui accueillir 3.802 spectateurs. La capacité totale des courts annexes est de 7.393 places. Le plus grand stade dédié au tennis reste l'Arthur Ashe Stadium à Flushing Meadows (New York) avec une capacité totale de 22.547 places.

Le Court Philippe Chatrier peut accueillir 14.911 spectateurs

Photo: Reuters

69.700

Martyrisées par les joueurs et joueuses, objets de désir et d'espoir autant que sources de frustration et de colère, au rebond parfois capricieux, 69.700 balles sont utilisées tout au long tournoi, semaine de qualification comprise. De marque Babolat, les sphères de caoutchouc feutrées jaune fluo, au diamètre compris entre 6,350 et 6,668 cm, et pesant entre 56,7 et 58,5 grammes sont changées en match au bout des sept premiers jeux, et ensuite tous les neuf jeux.

Une des 69.700 balles qui seront utilisées lors de la quinzaine à la Porte d'Auteuil

Source: Roland Garros

35.981.500

Augmentée de 12% par rapport à 2016, la dotation globale de la 116e édition s'élève à un joli bouquet de 35.981.500 euros. Les lauréats - homme et femme - repartiront avec 2.100.000 euros en poche (+5%) contre 1.060.000 pour les finalistes malheureux (+6%). Mais les augmentations les plus sensibles concernent les qualifications, avec un surplus moyen de +33%, soit 5.000 euros pour une élimination dès le premier tour des qualifs, 9.000 euros au deuxième tour et 18.000 euros pour ceux et celles qui ont échoué aux portes du tableau final.