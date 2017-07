(JFC). - La n°2 luxembourgeoise Eléonora Molinaro (16 ans, WTA 866) a franchi sans trembler le cap du premier tour de l'Iris Ladies Trophy (ITF, 15.000 dollars), ce mercredi après-midi à Bruxelles. La joueuse des Arquebusiers a facilement dominé en deux sets, 6-2, 6-1, la qualifiée Russe Natalia Orlova (28 ans, WTA 918).

Près de trois semaines après sa dernière apparition sur le circuit à Istanbul, Eléonora Molinaro (16 ans, WTA 866) effectuait sa rentrée ce mercredi sur les courts en terre battue de l'Iris Ladies Trophy à Bruxelles (ITF, 15.000 dollars).

Opposée au premier tour à une joueuse issue des qualifications, la Russe Natalia Orlova (28 ans, WTA 918), la droitière des Arquebusiers prend d'emblée les choses en main et s'envole pour mener 4 à 1. Et la n°2 luxembourgeoise de conclure la première manche 6-2 en 34 minutes, en réussissant le tour de force remporter tous... les jeux de service adverse!



A nouveau, dans la seconde manche, c'est la Luxembourgeoise qui fait la course en tête. Deux breaks plus loin, la teenager s'échappe comme dans le premier set à 4-1. Le trou est fait, Orlova ne peut plus le combler et s'incline 1-6 en 1h08'.



Au deuxième tour ce jeudi, Molinaro aura fort à faire face à la tête de série n°6, l'Américaine d'origine russe, et d'ailleurs née à Moscou, Dasha Ivanova (20 ans, WTA 592).