(JFC). - Associé au Belge Steve Darcis, Gilles Muller s'est fait sortir ce lundi au premier tour du tableau de double au tournoi néerlandais sur gazon de 's-Hertogenbosch, victime de la paire Scott Lipsky-Leander Paes, victorieuse en deux manches, 7-5, 6-4. «Mulles» fera son entrée en simple dans le tournoi plus tard dans la semaine, soit mercredi, soit jeudi.

Le premier contact de Gilles Muller avec le gazon en 2017 était un match de... double. En équipe avec le Belge Steve Darcis, «Mulles»disputait ce lundi le premier tour au tournoi ATP 250 de 's-Hertogenbosch, aux Pays-Bas. Et, petit clin d'oeil du destin, l'adversaire n'était autre que la paire américano-indienne Scott Lipsky - Leander Paes, précisément celle que le n°1 luxembourgeois était censé affronter il y a deux semaines à Roland Garros, avant de devoir déclarer forfait suite à une légère blessure à une cheville.

Très serrée, la première manche tombait dans l'escarcelle de Lipsky et Paes sept jeux à cinq en 38 minutes, après un second break décisif réussi au onzième jeu, à cinq partout. Au deuxième set, l'Américain et l'Indien faisaient la différence au septième jeu (4-3) pour finalement émerger six jeux à quatre, le tout en 1h11'.



Dans le tableau de simple, où Gilles Muller (34 ans, ATP 28) aura à défendre une place de finaliste conquise en 2016, le gaucher du Tennis Spora, exempté du premier tour eu égard à son rang de tête de série n°4, se frottera - mercredi ou jeudi - en huitième de finale, soit à l'Italien Andreas Seppi (33 ans, ATP 76), soit au Japonais Tatsuma Ito (29 ans, ATP 174), issu des qualifications.