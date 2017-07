(LW). Eleonora Molinaro s'est inclinée au terme d'un marathon de près de trois heures au deuxième tour du tournoi ITF des Contamines-Montjoie. La Luxembourgeoise a eu toutes les cartes en mains pour l'emporter mais l'Espagnole Hoste Ferrer a conclu sur sa première balle de match.

Après un premier tour très compliqué, mais victorieux, mercredi face à la Française Mathilde Armitano, Eléonora Molinaro, tête de série n°8, abordait ce jeudi au Parc de Loisirs Patrice Dominguez son huitième de finale au tournoi ITF des Contamines-Montjoie (15.000 dollars), en Haute-Savoie.

Opposée à l'Espagnole Claudia Hoste Ferrer (WTA 993), la n°2 luxembourgeoise force le premier break du match dès le troisième jeu, pour mener 2-1, avant de s'envoler à 5-2 avec un second break à la clé. Dominatrice, Molinaro empoche la première manche 6-3 en 39 minutes.

Plus équilibré, le second set amène les deux joueuses à six jeux partout. Hoste Ferrer négocie le tie-break mieux que la droitière des Arquebusiers, et le remporte sept points à cinq après avoir fait la course en tête de bout en bout.

1h47' de jeu, et c'est parti pour la belle. Une dernière manche frustrante pour la promesse luxembourgeoise qui vendange un charter de balles de jeu alors qu'elle fait la course en tête.

Une fois devant à 5-4, son adversaire ibérique ne lâchera plus sa proie. Elle n'aura besoin que d'une balle de match pour conclure à 6-4 après 2h49' de match.