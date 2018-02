(ER) - Eléonora Molina occupe ce lundi matin la 509e place du classement de la WTA alors que Gilles Muller est toujours 28e.

Finaliste la semaine dernière à Grenoble, la jeune Luxembourgeoise de 17 ans a progressé de 164 places pour occuper ce lundi matin la 509e place d'un classement mondial féminin toujours dominé par la Danois Caroline Wozniacki.



La Roumaine Simona Halep et l'Espagnole Garbine Muguruza (+1) complètent le podium.

Le début d'année pour Molinaro est tout simplement exceptionnel. Fin janvier, elle occupait encore la 818e place mondiale.



A noter que Mandy Minella, qui a effectué son retour à la compétition en ce mois de février, a perdu deux places et pointe au 273e rang.

Chez les messieurs, le Suisse Roger Federer a agrémenté son nouveau rang de n°1 mondial par un 97e trophée en remportant dimanche le tournoi ATP de Rotterdam aux dépens du Bulgare Grigor Dimitrov (4e) 6-2, 6-2.

Le Bâlois est ce lundi le n°1 le plus âgé de l'histoire à 36 ans et six mois. L'Espagnol Rafaël Nadal et le Croate Marin Cilic sont deuxième et troisième.



Quant à Gilles Muller, il conserve sa 28e place.