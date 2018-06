La belle aventure d'Eléonora Molinaro dans le tableau Juniors de Roland Garros a pris fin ce jeudi. La Luxembourgeoise de 17 ans a plié face à la jeune Américaine Cori Gauff (14 ans). A Bol (Croatie), la n°1 grand-ducale, Mandy Minella (32 ans, WTA 286) a subi la loi de la Colombienne Mariana Duque-Marino (WTA 112) au deuxième tour.

Tennis: deux de chute pour Minella et Molinaro

Une défaite en quart de finale en deux manches, 2-6, 6(1)-7 pour la jeune Molinaro

(DH/JFC). - Eléonora Molinaro (Juniors 9, tête de série n°6) a quitté le tournoi de Roland Garros ce jeudi. La belle promesse du tennis luxembourgeois s'est inclinée en deux manches (2-6, 6(1)-7) face à l'étoile montante du tennis américain: Cori Gauff (14 ans).

La native d'Atlanta, qui s'entraîne désormais en Floride, a pris l'ascendant sur la sociétaire des Arquebusiers au quatrième jeu de la première manche pour mener 4-2. Elle a ensuite difficilement gagné sa mise en jeu et repris le service de son adversaire pour remporter le premier set sur la marque de 6-2 en 54 minutes.

La seconde manche était on ne peut plus disputée, les deux adversaires ne voulant rien lâcher. La finaliste du dernier US Open, surnommée «Coco», mettait la pression sur la Luxembourgeoise qui poussait toutefois l'Américaine au tie-break. Un exercice qui ne lui réussissait guère, Gauff s'imposant facilement 7-1.



Le match a duré 1h27'.

La jeune droitière du TC Arquebusiers a connu plus de réussite un peu plus tard dans l'après-midi, en double. Associée à la Danoise Clara Tauson, elle a dominé les Russes Sofya Lansere et Kamilla Rakhimova en deux tie-breaks, 7-6 (1), 7-6 (3) et 1h32' de jeu. Cette victoire permet à Molinaro et Tauson - têtes de série n°1 du tableau - de se projeter en quart de finale du tableau de double filles, où les attend la paire tête de série n°7, formée de la Géorgienne Ana Makatsaria et de l'Américaine Alexa Noel.



Bol à moitié vide pour Mandy Minella



Plus au sud, sur l'île de Brac, au large de Split en Croatie, Mandy Minella (32 ans, WTA 286) s'est également inclinée, plus sèchement (3-6, 1-6), au deuxième tour de l'Open de Croatie à Bol (125.000 dollars).



Opposée à la tête de série n°8, la Colombienne Mariana Duque-Marino (28 ans, WTA 112), l'Eschoise a cédé la première manche 3-6 en 33 minutes. Le tournant a été la perte de son service au septième jeu (3-4), qui a permis à la Sud-Américaine d'aligner quatre jeux d'affilée (de 3-2 à 3-6).

Mandy Minella ne franchira pas le cap du deuxième tour à l'Open de Croatie à Bol, cette année Photo: Tim Clayton

Sur sa lancée, Duque-Marino s'échappe rapidement à 4-1 dans la seconde manche, après un nouveau break réalisé au quatrième jeu (3-1), pour finalement conclure en roue libre sur un implacable 6-1 après 1h02' de match.



Vainqueure du tournoi croate en 2016, et encore demi-finaliste en 2017, la n°1 luxembourgeoise quitte donc le tableau de simple prématurément, alors qu'elle reste toujours en course en double, au côté de la Russe Anastasiya Komardina. Elles sont opposées ce jeudi en fin de journée à la paire 100% américaine formée de Kaitlyn Christian et Sabrina Santamaria