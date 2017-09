La Coque accueille à partir de mercredi les Championnats d'Europe de tennis de table par équipes. L'Allemagne part en reconquête dans la compétition masculine. Les Luxembourgeoises rêvent d'exploit dans un tableau féminin plus ouvert.

Par Christophe Nadin



Le Luxembourg s'apprête une nouvelle fois à bomber le torse cette semaine. Après les Championnats du monde de cyclo-cross en début d'année puis le passage du Tour de France à Mondorf en juillet, c'est l'Euro de tennis de table qui s'arrête au pays. Avec les meilleures raquettes du Vieux Continent.

Quarante-deux nations chez les hommes, 38 chez les dames : la Coque s'apprête à vibrer pendant cinq jours.

Trois divisions composent l'affiche d'un rendez-vous organisé à Ekaterinbourg il y a deux ans et qui avait vu l'Autriche sacrée pour la première fois chez les hommes alors que les Allemandes décrochaient leur septième titre continental.

L'élite de l'élite se retrouve dans la Championships Division. Quatre pays s'affrontent dans quatre poules. Les deux vainqueurs de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale. Les deux autres joueront pour les places d'honneur.

Le Luxembourg, qui émarge à cette catégorie, ne se berce pas d'illusions dans un Groupe B relevé par la Suède des Karlsson, la Grèce de Gionis et Kreanga et une Russie expérimentale avec Vlasov en tête de gondole.

L'éternel Ciociu emmènera dans son sillage les jeunes Glod, Mladenovic et Dielissen ainsi qu'un Michely rompu à ce genre de rendez-vous. Il faudra profiter du moment présent et chercher ponctuellement un exploit.

Luka Mladenovic va se frotter à du très lourd. Le meilleur apprentissage possible.

Photo: Yann Hellers

Le titre devrait se jouer entre l'Allemagne de Boll et Ovtcharov, le Portugal de Freitas et Apolonia et peut-être la France de Gauzy et Lebesson.

Des quarts de finale utopiques?

Les pongistes luxembourgeoises sont elles aussi logées parmi la crème de la crème européenne et le tirage au sort ne leur a pas fait de cadeau.



Les Pays-Bas, la République tchèque et la Roumanie sont plus fortes sur le papier, mais on sait à quel point Ni et De Nutte sont capables de brouiller les pistes.

Le premier match verra la République tchèque et sa densité formidable de joueuses dans le Top 100 européen se dresser sur la route des pongistes de la FLT. Vacenovska, Strbikova et Matelova donneront du fil à retordre à une équipe locale qui se mesurera en soirée aux Pays-Bas de la très forte Li Jie avant de finir le lendemain par la Roumanie présentée comme l'une des plus sérieuses candidates au titre au côté de l'Allemagne.

C'est dire si la tâche de remporter trois simples synonymes de victoire sera compliquée pour les Luxembourgeoises. Premiers éléments de réponse ce mercredi!

MODE D'EMPLOI

DAMES

Luxembourg: Sarah de Nutte, Tessy Gonderinger, Danielle Konsbruck, Egle Sadikovic, Ni Xia Lian

Le programme

Mercredi 13 septembre

10h: Luxembourg - République tchèque

19h: Luxembourg - Pays-Bas

Jeudi 14 septembre

16h: Luxembourg -Roumanie

MESSIEURS

Luxembourg: Traian Ciociu, Marc Dielissen, Eric Glod, Gilles Michely, Luka Mladenovic.

Le programme

Mercredi 13 septembre

16h: Luxembourg - Grèce

Jeudi 14 septembre

10h: Luxembourg - Russie

19h: Luxembourg - Suède