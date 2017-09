(DH) - Blessé au coude gauche, Gilles Muller (34 ans, ATP 22) a décidé de ne plus rejouer cette saison. Le quart de finaliste du dernier tournoi de Wimbledon mettra à profit les semaines à venir pour se soigner et récupérer d'une année faste mais éprouvante.

«Malheureusement , je dois annoncer que je ne jouerai plus de tournois en 2017. Après des consultations avec mes médecins, mes kinés et mes entraîneurs, on a décidé que la meilleure option était de se reposer et soigner ma tendinite au coude gauche que j'ai depuis cet été», a indiqué le Luxembourgeois victorieux des tournois de Sydney, en janvier, et de s-Hertogenbosch, en juin.



«On a tout essayé pour pouvoir jouer dans les meilleures conditions, mais malheureusement, je suis arrivé à un point ou j'ai peur d'aggraver la blessure et de mettre en danger le début de saison 2018.

C'était une décision difficile, car, après tous les bons résultats depuis le début de l'année, je n'étais pas loin du top 20 et j'avais très envie de finir cette année en beauté. Mais étant donné que je suis très motivé pour jouer encore quelques années, on était tous d'accord de me donner le temps pour soigner ma blessure et de revenir à 100%», a ajouté le numéro 1 luxembourgeois qui aura ainsi fait sa dernière apparition sur le circuit lors du deuxième tour de l'Open de Moselle.