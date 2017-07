(JFC). - Issu des qualifications, le Luxembourgeois Alex Knaff (19 ans, ATP 1.528) a franchi le premier tour au tournoi Futures F2 de Mohammedia, au Maroc (ITF, 15.000 dollars). Le joueur du TC Schifflange a en effet dominé ce mardi en deux sets, 7-6 (4), 7-6 (6), l'Américain Farzin Danny Amiri (21 ans, ATP 1.173).

C'est au cinquième jeu, tout juste après avoir écarté deux balles de break sur sa mise en jeu précédente, qu'Alex Knaff (19 ans) parvient à s'emparer du service de Farzin Danny Amiri (21 ans). Le droitier du TC Schifflange mène alors 3-2, puis 4-2, et même 5-3. Le trou est fait, mais l'Américain produit son effort au dixième jeu pour, à son tour, ravir le service adverse et recoller à la marque à cinq jeux partout. La première manche trouve son dénouement dans un tie-break, que le Luxembouregois remporte 7 points à 4 après 51 minutes de match.

Une balle de set sauvée



Knaff fait la course en tête dans le second set, et prend, pour la deuxième fois de la partie, le service d'Amiri au quatrième jeu (3-1). A nouveau, l'Américain, malmené et mené 1-4, trouve les ressources nécessaires pour égaliser à 4-4. Comme lors du set initial, la partie est extrêmement serrée, entre deux adversaires prêts à en découdre dans un... second tie-break. C'est finalement au bout de 1h55' qu'Alex Knaff émerge huit points à six, non sans avoir écarté une balle de set à 5-6.



Au deuxième tour, Alex Knaff (ATP 1.528), qui s'est extirpé des qualifications grâce à trois succès de rang, sera opposé à la tête de série n°8 du tableau, le Français Florent Diep (ATP 775, 25 ans). Un sacré morceau pour le Schifflangeois!