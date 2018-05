Eric Braun (Belvaux) est contrarié et Anibal Santos (Kehlen) regrette une absence de reconnaissance. Christophe Diederich (Lorentzweiler) était à l'offensive dimanche. Revue des troupes.

Teixeira (Steinsel): «L'équipe reste concentrée et déterminée»

Le tacle glissé d'Anibal Santos.

Propos recueillis par Daniel Pechon



Neil Pattison (Mertzig): «On est bien rentré dans le match. C'était 2-1 à la pause. Le score final aurait pu être plus large, malgré les nombreux absents dans l'équipe. La différence de 11 points sur le cinquième souligne le bon travail de cette saison et la bonne mentalité. Malheureusement, on est mal revenu après la trêve et on a gaspillé. Il nous reste maintenant une finale à jouer contre Lorentzweiler. On ne rêve pas mais on prendra notre chance à fond.» Mertzig - Mersch 2-1

Eric Braun (Belvaux): «Nous sommes très déçus du résultat. Nous menons 1-0 face à une équipe que nous avons dominée aisément en première période mais nous aurions dû tuer le match. Après Sanem revient au score suite à deux erreurs. Je ne fais aucun reproche à mon équipe qui a tout tenté. Bravo à Sanem qui a tout fait pour remporter ce derby sans enjeu pour eux.» Sanem - Belvaux 3-2



Antonio Teixeira (Steinsel): «L'équipe reste concentrée et déterminée. La fin de championnat reste passionnante. Nous avons à nouveau bien entamé le match et marquons par Stéphane Piron sur une très belle action collective. On encaisse le but égalisateur sur une erreur défensive et accusons un peu le coup. Heureusement nous avons la chance de reprendre l'avantage juste avant la mi-temps par un sublime coup franc de Dylan Nissan. En deuxième mi-temps, nous avons contrôlé les débats avec la possibilité d'alourdir le score. Buts de Piron, Nissan, De Sousa Silva, Lima Pereira et encore Piron.» Steinsel - Steinfort 5-1

Jan Küchling (Biwer): «Nous voulions vraiment gagner ce match. Le résultat aurait pu être encore plus élevé. La saison aurait été moins difficile si nous n'avions pas compté 8 joueurs absents au premier tour. Malgré un premier tour catastrophique nous sommes revenus en gagnant 21 points alors que tout le monde nous imaginait condamné.» Biwer - Schifflange 5-1

Francesco Controguerra (Äischdall): «Un match bien organisé sur le terrain, au rythme élevé et des spectateurs qui ont assisté à un bon match et à six buts. Avant de pouvoir marquer et malgré quelques occasions, on a encore dû encaisser mais on parvient à retourner le score avant la pause à 2-1. On encaisse dès la reprise l'égalisation, très bizarre! Mais on joue bien le coup, attentif tactiquement à tous les niveaux. Après de nombreuses tentatives, on reprend l'avantage à 3-2. Et, on se fait avoir en fin du match: 3-3. Je n’ai pas de regrets pour mon dernier match à la maison.» Äischdall - Bissen 3-3

Anibal Santos (Kehlen): «On est sauvé. Un travail pas reconnu hélas par tout le monde. Pourtant, il y en a eu du boulot pour effacer un début de saison catastrophique. On s’est accroché et on a su répondre présent face à nos adversaires directs, et accrocher quelques points surprises en déplacement. Le but de la victoire dimanche est inscrit par Bryan Barbosa, sur une très belle action collective mais honnêtement le match nul était plus correct.» Medernach - Kehlen 0-1

Christophe Diederich (Lorentzweiler): «Le score de 8-1 est logique après la qualité de la prestation de mon équipe. Avant le match j‘avais donné l'objectif de marquer le plus possible, pour réduire l‘avantage de Steinsel dans la différence de buts. Les huit buts sont donc le travail de la volonté d‘une équipe, qui était déterminée à marquer un maximum de buts. Un travail collectif.» Vianden - Lorentzweiler 1-8

Pascal Fabbri (Bertrange): «Le maintien est assuré, c’est le principal. Jouer la moitié des matches retour avec un joueur de champ dans les buts c’est trop compliqué. La première mi-temps n’a pas été bonne, la deuxième meilleure. Dommage de ne pas avoir été efficace pour revenir au score à 2-0 car nous avons eu des opportunités. Rien à reprocher au joueur de champ Profico qui a eu le courage de se mettre dans le but.» Junglinster - Bertrange 4-0