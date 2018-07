Deux billets à glaner pour le dernier carré du Mondial 2018. Pour en décrocher un après 28 ans d'attente, l'Angleterre doit trouver en quarts la clé du verrou suédois, tandis que la Russie, pays hôte sur son nuage, veut résister à la Croatie de Luka Modric.

Sport 2 min.

Tant d'attentes pour l'Angleterre et la Russie

Deux billets à glaner pour le dernier carré du Mondial 2018. Pour en décrocher un après 28 ans d'attente, l'Angleterre doit trouver en quarts la clé du verrou suédois, tandis que la Russie, pays hôte sur son nuage, veut résister à la Croatie de Luka Modric.

Suède - Angleterre (16h à Samara)

(AFP). Rage de gagner née d'une même frustration. Les «Trois Lions», qui ont décroché leur seule étoile en 1966, rêvent de retrouver le dernier carré pour la première fois depuis 28 ans. Les Suédois, eux, ont attendu 24 ans avant d'atteindre les quarts de finale d'un Mondial.

Il serait tentant de donner l'avantage à l'Angleterre, qui s'est débarrassée en huitième de la Colombie mais surtout d'un vieux complexe, en gagnant pour la première fois aux tirs au but après trois séances ratées en Coupe du monde.

D'autant que Harry Kane, qui fait la course en tête avec six buts pour devenir le Soulier d'or, semble sur un petit nuage: «En ce moment, j'ai l'impression que je peux marquer chaque fois que nous jouons. Des fois, la balle semble me venir droit dessus et tout tourne dans mon sens».

Mais ce serait sans compter sur une «Blagult» (Jaunes et Bleus) «facile à analyser» mais «difficile à battre», selon les termes de son sélectionneur Janne Andersson. Sans Zlatan Ibrahimovic, retiré de la sélection depuis 2016, l'équipe revendique moins de coups d'éclat mais un bloc collectif plus soudé.

«Zlatan... En tant que personne, en tant que joueur, c'est un individualiste, tout le jeu tourne autour de lui. Maintenant, on joue plus en équipe», résume le gardien Karl-Johan Johnsson. Reste que face aux Anglais, même les certitudes des Suédois n'en sont plus. Le sélectionneur Andersson explique: «Les coups de pied arrêtés sont une des clés, mais c'est la première fois que nous rencontrons une équipe aussi performante que nous dans ce domaine».

Russie - Croatie (20h à Sotchi)

Moribonde avant son Mondial, la «Sbornaïa» peut déjà estimer avoir réussi sa compétition en atteignant les quarts de finale. Mais comme «l'appétit vient en jouant», dixit le milieu Alan Dzagoev - dont le retour est attendu samedi -, «alors pourquoi pas» viser le sacre à domicile?

«Même avant que le tournoi ne commence, on savait tous qu'on pouvait aller en finale. Maintenant, on y compte sérieusement», assure même Alexander Golovin.

Les coups de téléphone de félicitations de Vladimir Poutine furent «un boost supplémentaire» selon le monolithique sélectionneur russe Stanislav Cherchesov. Mais le plus célèbre moustachu de Russie a invité ses joueurs à ne «pas tomber dans l'euphorie».

Les Croates, auteurs d'un début de Mondial époustouflant, ont certes montré des premiers signes de fébrilité face au Danemark en huitièmes (1-1 a.p., 3-2 t.a.b.). Mais la génération des Luka Modric et Ivan Rakitic pourrait très bien rééditer l'exploit de ses aînés de 1998 en participant à nouveau à une demi-finale.

«Nous respectons la génération 1998 (...) mais notre équipe actuelle est très forte, et nous avons une chance de dépasser cette génération» portée à l'époque par Davor Suker, a estimé Dejan Lovren.

Les anciens, justement, ne tarissent pas d'éloge sur le «Petit Prince», ou même le «Dieu» Luka Modric, selon les termes de l'ancien international Mario Stanic. Pour Alen Boksic, il n'y a pas de comparaison possible: «Modric est un joueur fabuleux, le meilleur joueur croate de tous les temps».