Après Zeddam en 2006, Heusden-Zolder en 2016 et Belvaux en 2017, Sylvie Conter s'apprête à vivre ses quatrièmes Championnats du monde de cyclo-cross en tant que commissaire. Durant trois jours, elle veillera au bon déroulement des épreuves qui se disputeront samedi et dimanche à Bogense au Danemark.

Sylvie Conter: «Une bonne chose que les Mondiaux se déroulent au Danemark»

Outre la délégation de la FSCL, le Luxembourg sera aussi représenté par une commissaire

Sylvie, quelle sera votre fonction durant ces Mondiaux?

Comme pour une épreuve sur route, notre rôle est de superviser la course afin qu'elle puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Les rôles de chacun sont définis à l'avance. Le président donne le départ et, par la suite, il suit la course dans le bus TV, histoire d'avoir une vision globale des débats. Il y aura deux commissaires au poste matériel, deux à l'arrivée et trois qui vont gérer la règle des 80 %. Si un coureur a un retard de plus de 80 % par rapport au temps du premier, il est mis hors course pour la suite. Ce point de règlement est très important pour qu'un Championnat du monde se déroule dans les meilleures conditions. Pour les besoins de la retransmission télévisée, il faut que le leader de la course puisse avoir la voie dégagée. C'est un rôle important, on n'a pas intérêt à se tromper.

Connaissez-vous déjà votre rôle pour ce week-end?

Pas encore. Nous devons encore en discuter avec le président (le Belge Philippe Mariën). Lors de mes deux dernières participations, j'avais hérité d'une fonction de juge à l'arrivée. On travaille à l'ancienne avec un chrono traditionnel, cela nous permet de faire face à un éventuel problème technique qui pourrait survenir avec les transpondeurs ou les GPS de la société ChronoRace. C'est une solution de secours. Fort heureusement, on n'a jamais eu de problème à ce niveau.

Quelles sont les autres tâches du Collège des commissaires?



La journée du vendredi est réservée au contrôle des inscriptions et à la distribution des dossards suite aux demandes des responsables des équipes. Durant le vendredi après-midi, on effectue le tirage au sort des boxes. Pour le président, le travail débute déjà le jeudi avec l'inspection du circuit au côté de Peter Van den Abeele (délégué UCI) et des organisateurs.

A propos d'organisation, que pensez-vous de la candidature de Bogense?

C'est une bonne chose que les Mondiaux se déroulent au Danemark. C'est bien pour le cyclo-cross de s'ouvrir à d'autres pays. Ce sera pareil pour l'année 2020 avec la désignation de Dübendorf. Le Danemark et la Suisse sont deux pays qui organisent des cross durant l'hiver mais rarement on y retrouve le haut niveau à l'exception d'une Coupe du monde. C'est une excellente idée d'associer d'autres pays à cet événement, un peu comme Bieles il y a deux ans.