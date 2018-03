Promu entraîneur-adjoint de Frédéric Hantz depuis quatre mois, Sylvain Marchal (38 ans) continue son apprentissage au sein d’une formation à la peine. Le FC Metz accueille Toulouse ce samedi (20h) avec toujours la même obligation de succès. Ensuite, il faudra aller se frotter au... PSG (10 mars).

Sylvain Marchal: «Le FC Metz va mettre les bons ingrédients pour distancer Toulouse»

Propos recueillis par Hervé Kuc

Sylvain, comment vivez-vous la période actuelle ainsi que vos premiers pas au sein de l’équipe professionnelle?

Il est évident que nous aurions souhaité compter quelques unités supplémentaires, puisque notre situation comptable n’est pas bonne. Hormis ce point noir, cela se passe bien. Je suis proche des joueurs et j’ai même connu certains sur les pelouses: Rivière, Jouffre et Roux. Mon rôle est d’animer les séances en compagnie du préparateur physique.

Beaucoup se demandent pourquoi Yann Jouffre est si souvent absent…

Ce n’est pas facile à vivre pour lui. Je suis passé par là, et il faut que vous sachiez qu’un joueur n’est jamais heureux de cette situation. Ta passion, c’est de jouer au football, Yann fait tous les efforts au quotidien et il existe certainement un sentiment de culpabilité par rapport aux dirigeants, aux partenaires et aux supporters.

En ce début mars, si on vous proposait de disputer les barrages en Ligue 1 en mai prochain, signeriez-vous cette proposition?

A l’instant où vous me parlez, je pense que oui, nous serions contents de disputer ces deux matches de barrage. Mais, nous sommes des compétiteurs, on se dit qu’il y a encore pas mal de points à empocher (33) et qu’on se doit d’espérer de laisser trois équipes derrière nous, même si nous savons que la situation est délicate.

Sylvain Marchal: «depuis le début de saison, c’est: Neymar fête son anniversaire, Neymar fait ceci, et maintenant Neymar a mal à la cheville»

On ne sait plus quel qualificatif employer pour annoncer la rencontre Metz - Toulouse…

Nous devons nous projeter sur cette rencontre en réfléchissant aux bons ingrédients à mettre en œuvre pour espérer distancer Toulouse. Il ne faut pas se focaliser sur cette partie et surtout ne pas se dire: «quelles seront les conséquences en cas de défaite?». Le FC Metz est en difficulté, et on ne doit pas se laisser déconcentrer par tous les faits extérieurs.

Neymar (PSG) est blessé. Depuis près d’une semaine, on ne parle que de ça. Est-ce que vous le comprenez?

De manière générale, et ce depuis le début de saison, c’est: Neymar fête son anniversaire, Neymar fait ceci, et maintenant Neymar a mal à la cheville. Je regrette bien évidemment sa blessure, mais j’ai l’impression que certains tombent dans un côté «people» le concernant qui ne me plaît pas.

L’enjeu de la rencontre

Le FC Metz (20e, 19 points) se débat depuis de longs mois pour ne pas mourir, ses efforts sont louables, mais ses errements défensifs vont certainement le condamner à évoluer en Ligue 2 la saison prochaine. La réception du TéFéCé (16e, 28) représente une nouvelle fenêtre de tir pour espérer encore à un hypothétique miracle.



A l’aller, les Messins avaient su ramener un point (0-0, 13e journée) au terme d’une partie insipide. Cette fois, les coéquipiers de Nolan Roux ne peuvent se contenter du même résultat, et seule la victoire pourra faire revenir quelques sourires du côté de Saint-Symphorien.



Frédéric Hantz, sérénité retrouvée, ne pourra malgré tout compter sur la totalité des forces, présumées vives du club, pour défier un adversaire plus consistant depuis l’arrivée de Debève sur le banc de touche. Ensuite, le FC Metz préparera son déplacement de l’année: au Parc des Princes face au Paris-Saint-Germain (10 mars). Une autre histoire.

Le «prono» de la rédaction

Un froid polaire, des terrains gelés et une infirmerie trop fréquentée. Le FC Metz, dans sa préparation, n’aborde pas sereinement la venue de Toulouse. Pourtant, nous lui accorderons une nouvelle fois du crédit. Notre pronostic: 2 à 1 en faveur du FC Metz.