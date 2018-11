Ancien entraîneur de l'académie du F91, Sven Loscheider retrouve Dudelange avec son équipe de Rumelange. «Un match très compliqué», pour la lanterne rouge qui jouera sans complexe dimanche.

Sven Loscheider (USR): «Retrouver nos bases»

Didier HIEGEL Ancien entraîneur de l'académie du F91, Sven Loscheider retrouve Dudelange avec son équipe de Rumelange. «Un match très compliqué», pour la lanterne rouge qui jouera sans complexe dimanche.

Sven, Rumelange reçoit ce dimanche une équipe dudelangeoise qui vient de se faire terrasser par la Jeunesse mercredi (1-3). Quel est votre ressenti avant ce rendez-vous?

Ce sera bien entendu un match très compliqué pour nous, et ce d'autant plus compliqué que nous comptons pas mal d'absents. Siebert est encore incertain alors que Dragovic, Rodrigues et Schmit sont blessés. Cunha aussi et il ne reviendra pas avant la trêve. Donval manquera aussi ce match en raison d'une suspension.

Que devra faire la lanterne rouge du classement pour tenter d'embêter le F91?

D'abord, il faudra retrouver nos bases, c'est-à-dire de l'engagement et l'envie de jouer.

Des qualités que vous n'avez pas observées lors du match de Coupe de Luxembourg face à Strassen (1-4)?

Si nous avions concrétisé nos occasions, ce match aurait sans doute pris une tournure différente, mais effectivement j'attends davantage de mes joueurs même si les conditions ne sont pas optimales. La Coupe est oubliée et nous devons être au top pour le championnat. A l'entraînement, je sens que mes joueurs restent motivés et croient toujours au maintien, pour cela il nous faut prendre quelques points d'ici la trêve hivernale pour que l'écart entre nous et les autres formations de bas de classement ne soit pas trop grand. Même si le résultat est contraire face à Dudelange, une bonne prestation de notre part pourrait nous relancer. Strassen sera notre prochain adversaire lors de la onzième journée, ce sera l'occasion de prendre une revanche. Mais d'abord concentrons-nous sur le match de ce dimanche.