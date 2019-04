La terrible défaite enregistrée dimanche face au Fola (0-7), à l'occasion de la 20e journée de BGL Ligue, a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. A l'issue du match, Sven Loscheider a annoncé son départ à ses joueurs.

Sven Loscheider jette l'éponge à Rumelange

(DH). - L'écart se creuse de plus en plus au classement et on ne voit pas comment Rumelange, bon dernier du classement de la BGL Ligue avec 12 points, pourrait accrocher la place de barragiste à cinq journées du terme du championnat.

Ce dimanche, l'USR a résisté une mi-temps face au Fola avant une avalanche de buts en deuxième période pour une défaite 0-7 qui porte à 63 le nombre de buts encaissés. Excédé par la prestation de ses joueurs sur les dernières 45 minutes, Sven Loscheider a annoncé à son groupe qu'il quittait son poste d'entraîneur.

Des paroles sous le coup de la colère?

La nuit porte conseil et on devrait en savoir davantage ce lundi.