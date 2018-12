Joao Teixeira n'entraînera plus le Blo-Wäiss Medernach la saison prochaine. Champion de Division 2 en 2016, le technicien portugais avait ramené le club en Division 1 pour la première fois depuis 1989.

Surprise de taille à Medernach en vue de la saison prochaine

Joao Teixeira n'entraînera plus le Blo-Wäiss Medernach la saison prochaine. Champion de Division 2 en 2016, le technicien portugais avait ramené le club en Division 1 pour la première fois depuis 1989.

(AF). Le Blo-Wäiss Medernach pointe actuellement à la quatrième place en Division 1, série 1, mais le club sera orphelin de son entraîneur au terme de cette saison. Joao Teixeira a décidé de son propre chef de quitter son poste à l'issue de l'exercice 2018-2019.





Teixeira compte également une finale et une demi-finale de Coupe FLF à son actif (deux fois défait par Steinsel). Les Bleu et Blanc ont désormais six mois pour lui trouver un remplaçant.